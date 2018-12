Які професії зникнуть через роботів

Додано: Пон 10 гру, 2018 19:36

andrijk777 написав: Професії звичайно щезнуть, але тут питання КОЛИ? Ну за 50-100 років може й щезнуть.

Ось професія перекладача. Ця професія повинна була щезнути ще років 10 тому. Що мішає створити онлайн перекладача?



Давно есть

https://www.skype.com/uk/features/skype-translator/



Просто качество пока ниже человеческого, за счет того что программа не всегда понимает контекст в котором говорится.



Вот если я вам посоветую пососать сигару в контексте вашего заявления, то как вы это поймете?

