|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:41
Re: Які професії зникнуть через роботів
Ученые из Центра научно-технологического прогнозирования при НИУ ВШЭ исчезнут раньше всех.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:36
Давно есть
Просто качество пока ниже человеческого, за счет того что программа не всегда понимает контекст в котором говорится.
Вот если я вам посоветую пососать сигару в контексте вашего заявления, то как вы это поймете?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:10
Професія перекладача вже не потрібна?????
"Просто качество пока ниже человеческого" - ось і відповідь... Крім того там всього 8 мов. І тому перекладачу точно не 10 років і думаю він достатньо сирий.
Я дещо невірно висловився. Я мав на увазі онлайн-перекладача, який би позбавив потреби вивчати іноземні мови. Тобто не "онлайн в скайпі", а онлайн в житті.
Так що соси сигару сам.
Зараз переглядають цей форум: denf15, Тракторист і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|