RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Америці запрацював стартап
з доставки продуктів...

В Америці запрацював стартап з доставки продуктів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:01

В Америці запрацював стартап з доставки продуктів...

Пропонуємо до обговорення:
На початку осені в штаті Каліфорнія (США) був запущений проект AutoX з доставки продуктів харчування безпілотними автомобілями.

Дивися повний текст В Америці запрацював стартап з доставки продуктів безпілотними авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86048
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:01

скоро закроют: дилеры будут кокс развозить и прочие дозы.
а посадить робота в тюрьму - глупо
rw666
Аватар користувача
 
Повідомлень: 816
З нами з: 07.10.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Укрпошті попередили про можливе припинення доставки...
R2 » Вів 04 гру, 2018 15:07
3 178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 16:25
sena_2008atp
Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки... 1, 2, 3
R2 » Пон 29 жов, 2018 13:04
21 1621
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 00:31
lite
Запрацював інспекційний портал з даними про перевірки...
R2 » Суб 27 жов, 2018 09:35
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 жов, 2018 09:35
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64739)
09.12.2018 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.