На початку осені в штаті Каліфорнія (США) був запущений проект AutoX з доставки продуктів харчування безпілотними автомобілями.
Дивися повний текст В Америці запрацював стартап з доставки продуктів безпілотними авто.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 20:01
В Америці запрацював стартап з доставки продуктів...
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Дивися повний текст В Америці запрацював стартап з доставки продуктів безпілотними авто.
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:01
скоро закроют: дилеры будут кокс развозить и прочие дозы.
а посадить робота в тюрьму - глупо
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