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Як відрізнити фальшиву гривню

Як відрізнити фальшиву гривню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 01:30

Як відрізнити фальшиву гривню

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Дивися повний текст Як відрізнити фальшиву гривню.
R2
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