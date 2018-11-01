Про це повідомляє Укравтопром.
Дивися повний текст Українці купують електрокари вдвічі більше - Укравтопром.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 08:48
Українці купують електрокари вдвічі більше - Укравтопром
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Дивися повний текст Українці купують електрокари вдвічі більше - Укравтопром.
Додано: Пон 10 гру, 2018 08:48
Мені одному здається, що рахувати купівлю вживаних автомобілів це маячня?
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