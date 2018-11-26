Перший прототип System 001 з очищення Великої тихоокеанської сміттєвої плями повноцінно почав свою роботу в середині жовтня 2018 року.
Дивися повний текст Система очищення Тихоокеанської плями виявилася нездатною утримувати сміття.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 09:04
Система очищення Тихоокеанської плями виявилася...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Система очищення Тихоокеанської плями виявилася нездатною утримувати сміття.
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:04
Офигеть сколько пластика,правда кол во увеличивается каждую минуту.Надо снижать испрлиспользо пластика а не бороться с последствиями(тоесть то и то надо)
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:41
Или наоборот создавать технологии зависимые от вторичного сырья.
Тот же асфальт, энергетика, строительство, ...
Энергоустановки морского транспорта, ...- любой бред часто имеет Право на жизнь.
Например улавливающие гребли(пластиковых бутылок) в Карпатах, производство тротуарной плитки(песок-пластик) у побережья Чёрного и Азовского морей,
Но кто за это будет платить?
Не за "пластиковую бутылку", а за качественный "квадратный метр плитки" из ....?
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