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Система очищення Тихоокеанської
плями виявилася...

Система очищення Тихоокеанської плями виявилася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:04

Система очищення Тихоокеанської плями виявилася...

Пропонуємо до обговорення:
Перший прототип System 001 з очищення Великої тихоокеанської сміттєвої плями повноцінно почав свою роботу в середині жовтня 2018 року.

Дивися повний текст Система очищення Тихоокеанської плями виявилася нездатною утримувати сміття.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:04

Офигеть сколько пластика,правда кол во увеличивается каждую минуту.Надо снижать испрлиспользо пластика а не бороться с последствиями(тоесть то и то надо)
lavidenko
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:41

Или наоборот создавать технологии зависимые от вторичного сырья.
Тот же асфальт, энергетика, строительство, ...
Энергоустановки морского транспорта, ...- любой бред часто имеет Право на жизнь.
Например улавливающие гребли(пластиковых бутылок) в Карпатах, производство тротуарной плитки(песок-пластик) у побережья Чёрного и Азовского морей,
Но кто за это будет платить?
Не за "пластиковую бутылку", а за качественный "квадратный метр плитки" из ....?
Kudrjavuy
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