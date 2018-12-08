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В Україні мобільних абонентів
більше, ніж населення

В Україні мобільних абонентів більше, ніж населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:05

В Україні мобільних абонентів більше, ніж населення

Пропонуємо до обговорення:
Держстат опублікував дані про кількість абонентів телефонного зв'язку в Україні.

Дивися повний текст В Україні мобільних абонентів більше, ніж населення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:05

Я не согласен с количеством людей,перипись населения когда была?вот именно,цифры взяты с потолка 20 летней давности.
lavidenko
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