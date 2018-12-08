Держстат опублікував дані про кількість абонентів телефонного зв'язку в Україні.
Дивися повний текст В Україні мобільних абонентів більше, ніж населення.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 09:05
В Україні мобільних абонентів більше, ніж населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні мобільних абонентів більше, ніж населення.
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:05
Я не согласен с количеством людей,перипись населения когда была?вот именно,цифры взяты с потолка 20 летней давности.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:20
Я понимаю, конечно, что Крим - це Україна, но они ведь в отличие от Ордило не пользуются укр. операторами. Зачем искажать статистику?
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