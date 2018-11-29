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ДФС відкрила інформацію про
ставки земельного податку

ДФС відкрила інформацію про ставки земельного податку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:24

ДФС відкрила інформацію про ставки земельного податку

Пропонуємо до обговорення:
На сайті ДФС тепер можна дізнатися ставки земельного податку, встановлені кожним органом місцевого самоврядування в Україні.

Дивися повний текст ДФС відкрила інформацію про ставки земельного податку.
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