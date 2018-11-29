На сайті ДФС тепер можна дізнатися ставки земельного податку, встановлені кожним органом місцевого самоврядування в Україні.
Дивися повний текст ДФС відкрила інформацію про ставки земельного податку.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 09:24
ДФС відкрила інформацію про ставки земельного податку
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Дивися повний текст ДФС відкрила інформацію про ставки земельного податку.
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:24
"ГФС открыла информацию о ставках земельного налога..." ... "Марьян Заблоцкий ... Благодаря этой базе данных информация, получение которой ранее было проблематичным, теперь доступна бесплатно в одном месте..." – господа, вы же юристы ... по вопросу ставок местных налогов ГФС ничего открыть не может - это не её информация это всего лишь безнаказанность местных советов - их решения об утверждении ставок - часть налогового законодательства и советы ОБЯЗАНЫ публиковать эту общедоступную информацию... ну а "Согласно Налоговому кодексу, если ДФС допустила ошибку при публикации этих данных, то налогоплательщик не будет нести ответственность за последствия..." – вообще не должно обсуждаться ... кто-то обратил внимание, что местные советы "Согласно Налоговому кодексу" наделили правом на протяжении бюджетного года УТВЕРЖДАТЬ новые ставки и не обязали УВЕДОМЛЯТЬ об этом ГФС эти нормы из серии - "чуть-чуть беременная"...
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