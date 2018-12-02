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Новий тип батарей продовжить час роботи смартфону у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:28
Пропонуємо до обговорення:
В літій-іонних батареях, встановлених в більшість пристроїв, позитивно заряджені катіони літію Li2+ використовуються як хімічний «поршень» для проведення електричного заряду через контур.
Дивися повний текст Новий тип батарей продовжить час роботи смартфону у вісім разів
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Додано: Пон 10 гру, 2018 09:28
Что то все находят и находят, но как использовали обычные литийки так и используем.
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