Найближчим часом ситуація на ринку криптовалют значно погіршиться.
Дивися повний текст Криптовалюти готові перейти в фазу ядерної зими - мільярдер.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 09:38
Криптовалюти готові перейти в фазу ядерної зими - мільярдер
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Дивися повний текст Криптовалюти готові перейти в фазу ядерної зими - мільярдер.
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