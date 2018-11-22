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Криптовалюти готові перейти в
фазу ядерної зими - мільярдер

Криптовалюти готові перейти в фазу ядерної зими - мільярдер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:38

Криптовалюти готові перейти в фазу ядерної зими - мільярдер

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом ситуація на ринку криптовалют значно погіршиться.

Дивися повний текст Криптовалюти готові перейти в фазу ядерної зими - мільярдер.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:30

Отключение РФ от SWIFT, заставит резко подняться криптовалюты.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 96526.html
Поэтому сейчас висит вопрос простого ожидания.
- Это чисто моё мнение.
В то же время, на этом поле нет видимых регуляций, хотя система отлажена и имеет право на жизнь.
Kudrjavuy
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