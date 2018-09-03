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Від'ємне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами зросло до...

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:50

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло до...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2018 року склав 95,015 млрд доларів.

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R2
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Это перемога?
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А гривнушка всё укрепляется :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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