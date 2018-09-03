Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2018 року склав 95,015 млрд доларів.
Дивися повний текст Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло до 8,5 млрд дол..
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:50
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло до 8,5 млрд дол..
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:06
А гривнушка всё укрепляется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|