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В ООН озвучили втрати світової
економіки від корупції і...

В ООН озвучили втрати світової економіки від корупції і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:28

В ООН озвучили втрати світової економіки від корупції і...

Пропонуємо до обговорення:
Щорічний обсяг хабарів у світовому масштабі становить 1 трильйон доларів.

Дивися повний текст В ООН озвучили втрати світової економіки від корупції і хабарів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:29

Интересно познакомиться с методикой подсчёта потерь от коррупции в мировом масштабе. Куда уходят эти деньги с планеты или во что они конвертируются, что теряются?
astatempo
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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