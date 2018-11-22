Щорічний обсяг хабарів у світовому масштабі становить 1 трильйон доларів.
Дивися повний текст В ООН озвучили втрати світової економіки від корупції і хабарів.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 10:28
В ООН озвучили втрати світової економіки від корупції і...
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Дивися повний текст В ООН озвучили втрати світової економіки від корупції і хабарів.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:29
Интересно познакомиться с методикой подсчёта потерь от коррупции в мировом масштабе. Куда уходят эти деньги с планеты или во что они конвертируются, что теряются?
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