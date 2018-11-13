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В Україні закрилося
39 кредитних спілок

В Україні закрилося 39 кредитних спілок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:32

В Україні закрилося 39 кредитних спілок

Пропонуємо до обговорення:
З січня до початку жовтня 2018 року кількість кредитних спілок в Україні скоротилася до 358, що на 39 фінустанов менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року (397). Такий висновок можна зробити на основі даних Нацкомфінпослуг.

Дивися повний текст В Україні закрилося 39 кредитних спілок.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:32

Туда им и дорога, хотя даже сейчас их в 4,5 раза больше, чем банков в Украине.
lite
 
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