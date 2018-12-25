Тем, кто хочет разогнать тему, как Порошенко узурпировал власть путём введения военного положения и отменил выборы.
Или у вас память плохая ?
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:38
Тем, кто хочет разогнать тему, как Порошенко узурпировал власть путём введения военного положения и отменил выборы.
Или у вас память плохая ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Сер 26 гру, 2018 01:06
Re: Політичні дискусії: походу таки да )
Владимир Зеленский. "В гостях у Дмитрия Гордона". (2018)
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