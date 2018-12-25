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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:38

  Bayern написав:
  pesikot написав:Вброс понятен, очень многим из-за поребрика хочется, чтобы у нас было военное положение. Да и многим этого хочется внутри Украины.
НО ... предстоящие выборы Президента Украины.


Кому хочется внутри Украины военное положение,конкретизируйте и зачем

Тем, кто хочет разогнать тему, как Порошенко узурпировал власть путём введения военного положения и отменил выборы.
Или у вас память плохая ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 01:06

Re: Політичні дискусії: походу таки да )

Владимир Зеленский. "В гостях у Дмитрия Гордона". (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=P8OBR9yjgFA

https://www.youtube.com/watch?v=fwuOfFlLn88 (о политике в основном здесь)

https://www.youtube.com/watch?v=VPE2hv8qbBc
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