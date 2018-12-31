Додано: Вів 01 січ, 2019 13:46

Доброго ранку.

Зара надрукую прораму проєвропейського кандидата в президенти.Реальну,а не ту,що буде на білбордах.Під проєвропейським кандидатом маю на увазі Гриценка,Порошенка,Зеленського (можливо,бо він ще не висловив вектор розвитку),Садового,Кошулинського тощо.

1.За 5 років президенства скоріш за все буде світова криза.А це значить,що курс виросте з нинішніх 28 до 40,а можливо і більше.

2.Середня зарплата за 5 років нового президента збільшиться з 10 тис. до 20 тис.Проте,ми ж не знаємо,до яких позначок девальвує гривня.

3.Так як Україною практично повністю керуватиме МВФ,то тарифи на газ збільшаться з 10 тис. (станом на момент обрання нового президента) до щонайменше 18 тис.Посясню.Зараз,при курсі 28,ціна на газ для промисловості вище 14 тис.При курсі 40 ціна для промисловості зросте,а значить і ціна для населення буде йти в ту сторону.

4.За 5 років президенства мінімальна пенсія навряд чи збільшиться більше,аніж в 2 рази,тобто з 1600 сьогодні до 3200.Але ж ще раз згадайте курс,який може бути через 5 років.

5.Через 5 років за кордон виїде ще більше українців,ніж зараз.Цей процес поки що зупинити важко.

6.Якщо Україна обере проєвропейського президента,майже гарантовано,що Путін переведе нинішній практично заморожений стан конфлікту у гарачу фазу.За 5 років навіть можливі ситуації,схожі на Дебальцево.Армія чекатиме наказів від Верховного Головнокомандувача.

7.А ще МВФ і світові інституції вимагатимуть від нас продовження медицинської,освітньої,судової реформи тощо.