Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 13:44
Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:46
Доброго ранку.
Зара надрукую прораму проєвропейського кандидата в президенти.Реальну,а не ту,що буде на білбордах.Під проєвропейським кандидатом маю на увазі Гриценка,Порошенка,Зеленського (можливо,бо він ще не висловив вектор розвитку),Садового,Кошулинського тощо.
1.За 5 років президенства скоріш за все буде світова криза.А це значить,що курс виросте з нинішніх 28 до 40,а можливо і більше.
2.Середня зарплата за 5 років нового президента збільшиться з 10 тис. до 20 тис.Проте,ми ж не знаємо,до яких позначок девальвує гривня.
3.Так як Україною практично повністю керуватиме МВФ,то тарифи на газ збільшаться з 10 тис. (станом на момент обрання нового президента) до щонайменше 18 тис.Посясню.Зараз,при курсі 28,ціна на газ для промисловості вище 14 тис.При курсі 40 ціна для промисловості зросте,а значить і ціна для населення буде йти в ту сторону.
4.За 5 років президенства мінімальна пенсія навряд чи збільшиться більше,аніж в 2 рази,тобто з 1600 сьогодні до 3200.Але ж ще раз згадайте курс,який може бути через 5 років.
5.Через 5 років за кордон виїде ще більше українців,ніж зараз.Цей процес поки що зупинити важко.
6.Якщо Україна обере проєвропейського президента,майже гарантовано,що Путін переведе нинішній практично заморожений стан конфлікту у гарачу фазу.За 5 років навіть можливі ситуації,схожі на Дебальцево.Армія чекатиме наказів від Верховного Головнокомандувача.
7.А ще МВФ і світові інституції вимагатимуть від нас продовження медицинської,освітньої,судової реформи тощо.
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:01
Re: Валютный рынок в контексте
Не вийде так зробити ні йому, ні комусь іншому, бо цього не сприйме більша частина населення. Якщо варіант розвороту влаштує, можливо, одну частину, то явно не сподобається ветеранам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:03
Re: Валютный рынок в контексте
грамотнее шкрябаты бигборд,от англ. слов "большая доска".Хочу,чтоб "квартал" оставался "кварталом" со своими клоунами и дальше.Зрелищ надо тоже.Следствие: Вова должен остаться там
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:09
1) board - орган управления ,борт, доска, планка ,пансион, правление, еда, питание,плата, пища, плата
2) В стране где органы власти давно напоминают цирк и должен быть главным тот, кто главный в цирке - клоун.
Так что Зеленский - вполне достойная кандидатура
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:09
С кризисом заробитчане наоборот вернутся так как исчезнут рабочие места и появятся законодательные преграды вплоть до отмены безвиза или ограничение его до 14 дней на туризм и шоппинг. Вот тогда возможно будет социальная напряженность и протесты.
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:53
По-перше, не ареол, а ареал.
По-друге, Ви впевнені, що ареал Порошенка це захід? Так, на заході він отримав в 2014 більш високі відсотки, але на півдні його відсотки теж були вельми значні. І на сході він набрав багато голосів. Враховуючи велику кількість населення на півдні-сході втрати голосів в цих регіонах може бути дуже болючими.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:59
Что успокаивает, что среди мало-мальски рейтинговых кандидатов нет ни одного крайне правого и националистического.
Кошулинский - победитель президентских выборов звучит даже не смешно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:26
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:27
Дякую.Мабуть,Ви маєте рацію.
А тепер напишу програму промосковського кандидата - а він один.Юрій Бойко.Всім іншим через санкції Кремль показав,що якщо не об"єднаються наволо Бойка,а він зара найретинговіший серед біло-блакитних,то це їх проблема.
Так от що буде при Бойко.
1.В Україні припиниться війна на умовах Кремля.Донбас нам всунуть як федеративні утворення,про Крим Бойко ніде не буде згадувати.Україна повністю перейде під контроль Кремля.
2.Бойко відновить подачу дніпровскьої води в Крим,пустить знову потяги через Україну в Крим.
3.Бойко обіцяє знизити ціни на газ вдвічі.Цілком можливо,бо тоді Москва дасть нам спеціальну ціну,як Білорусі.
4.Думаю,що при президенті Бойко,прем"єром буде Рабіновіч,а Медведчук буде спікером парламенту.
5.Перед виборами Путін через Медведчука випустить частину заручників.Покаже українцям - хто може вирішити складні питання в україно-російських відносинах.
Країна на 5 років відкинеться назад.
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