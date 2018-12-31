RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:44

  shapo написав:
  Bayern написав:Давайте уж лучше из ваших кандидатур,за Кошулинского,более порядочный,в воровстве не замечен.

А его партия Сволота поставляющая картинки для российского ТВ?


Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.
Bayern
 
Повідомлень: 375
З нами з: 03.06.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:46

Доброго ранку.
Зара надрукую прораму проєвропейського кандидата в президенти.Реальну,а не ту,що буде на білбордах.Під проєвропейським кандидатом маю на увазі Гриценка,Порошенка,Зеленського (можливо,бо він ще не висловив вектор розвитку),Садового,Кошулинського тощо.
1.За 5 років президенства скоріш за все буде світова криза.А це значить,що курс виросте з нинішніх 28 до 40,а можливо і більше.
2.Середня зарплата за 5 років нового президента збільшиться з 10 тис. до 20 тис.Проте,ми ж не знаємо,до яких позначок девальвує гривня.
3.Так як Україною практично повністю керуватиме МВФ,то тарифи на газ збільшаться з 10 тис. (станом на момент обрання нового президента) до щонайменше 18 тис.Посясню.Зараз,при курсі 28,ціна на газ для промисловості вище 14 тис.При курсі 40 ціна для промисловості зросте,а значить і ціна для населення буде йти в ту сторону.
4.За 5 років президенства мінімальна пенсія навряд чи збільшиться більше,аніж в 2 рази,тобто з 1600 сьогодні до 3200.Але ж ще раз згадайте курс,який може бути через 5 років.
5.Через 5 років за кордон виїде ще більше українців,ніж зараз.Цей процес поки що зупинити важко.
6.Якщо Україна обере проєвропейського президента,майже гарантовано,що Путін переведе нинішній практично заморожений стан конфлікту у гарачу фазу.За 5 років навіть можливі ситуації,схожі на Дебальцево.Армія чекатиме наказів від Верховного Головнокомандувача.
7.А ще МВФ і світові інституції вимагатимуть від нас продовження медицинської,освітньої,судової реформи тощо.
tea
 
Повідомлень: 16496
З нами з: 15.11.08
Подякував: 494 раз.
Подякували: 2153 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Наївний дурень, як він не розуміє. що домовлятися з москалями на умовах капітуляції і повністю змінити вектор України, та лягти під вплив Кремля - це зрада. Після, отримаємо і ганьбу і війну.


Не вийде так зробити ні йому, ні комусь іншому, бо цього не сприйме більша частина населення. Якщо варіант розвороту влаштує, можливо, одну частину, то явно не сподобається ветеранам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 19.04.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:не ту,що буде на білбордах
грамотнее шкрябаты бигборд,от англ. слов "большая доска".Хочу,чтоб "квартал" оставался "кварталом" со своими клоунами и дальше.Зрелищ надо тоже.Следствие: Вова должен остаться там :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 03.12.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 262 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:09

  Мизантрóп написав:грамотнее шкрябаты бигборд,от англ. слов "большая доска".Хочу,чтоб "квартал" оставался "кварталом" со своими клоунами и дальше.Зрелищ надо тоже.Следствие: Вова должен остаться там :wink:


1) board - орган управления ,борт, доска, планка ,пансион, правление, еда, питание,плата, пища, плата
2) В стране где органы власти давно напоминают цирк и должен быть главным тот, кто главный в цирке - клоун.
Так что Зеленский - вполне достойная кандидатура
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 359
З нами з: 29.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:09

  tea написав:1.За 5 років президенства скоріш за все буде світова криза.
5.Через 5 років за кордон виїде ще більше українців,ніж зараз.Цей процес поки що зупинити важко.

С кризисом заробитчане наоборот вернутся так как исчезнут рабочие места и появятся законодательные преграды вплоть до отмены безвиза или ограничение его до 14 дней на туризм и шоппинг. Вот тогда возможно будет социальная напряженность и протесты.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 06.04.16
Подякував: 40 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:53

  Ой+ написав:.......
Його ареол це все ж таки південь-схід. І тут він конкурент швидше не діючому гаранту, проти якого в нього спрямований майже весь "гумор".

По-перше, не ареол, а ареал.
По-друге, Ви впевнені, що ареал Порошенка це захід? Так, на заході він отримав в 2014 більш високі відсотки, але на півдні його відсотки теж були вельми значні. І на сході він набрав багато голосів. Враховуючи велику кількість населення на півдні-сході втрати голосів в цих регіонах може бути дуже болючими.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11218
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3466 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:59

  Vitl написав:
  Долярчик написав:
  Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна

... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...


Ты чётко подметил как пересы подменяют понятия.Всё что нынешнее и правое оно только за продолжение конфликта и войны.Остальные хоть и разными способами все готовы прекращать войну.

Что успокаивает, что среди мало-мальски рейтинговых кандидатов нет ни одного крайне правого и националистического.
Кошулинский - победитель президентских выборов звучит даже не смешно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11218
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3466 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:26

  Мизантрóп написав:
  tea написав:не ту,що буде на білбордах
грамотнее шкрябаты бигборд,от англ. слов "большая доска". :

Billing - информация, board - доска. Billing board - это информационная доска.
В последствии получившая название в США и Англии Billboard - Биллборд
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5221
З нами з: 18.12.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:27

  Мизантрóп написав:
  tea написав:не ту,що буде на білбордах
грамотнее шкрябаты бигборд,от англ. слов "большая доска".Хочу,чтоб "квартал" оставался "кварталом" со своими клоунами и дальше.Зрелищ надо тоже.Следствие: Вова должен остаться там :wink:

Дякую.Мабуть,Ви маєте рацію.
А тепер напишу програму промосковського кандидата - а він один.Юрій Бойко.Всім іншим через санкції Кремль показав,що якщо не об"єднаються наволо Бойка,а він зара найретинговіший серед біло-блакитних,то це їх проблема.
Так от що буде при Бойко.
1.В Україні припиниться війна на умовах Кремля.Донбас нам всунуть як федеративні утворення,про Крим Бойко ніде не буде згадувати.Україна повністю перейде під контроль Кремля.
2.Бойко відновить подачу дніпровскьої води в Крим,пустить знову потяги через Україну в Крим.
3.Бойко обіцяє знизити ціни на газ вдвічі.Цілком можливо,бо тоді Москва дасть нам спеціальну ціну,як Білорусі.
4.Думаю,що при президенті Бойко,прем"єром буде Рабіновіч,а Медведчук буде спікером парламенту.
5.Перед виборами Путін через Медведчука випустить частину заручників.Покаже українцям - хто може вирішити складні питання в україно-російських відносинах.
Країна на 5 років відкинеться назад.
tea
 
Повідомлень: 16496
З нами з: 15.11.08
Подякував: 494 раз.
Подякували: 2153 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 6789>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Перес де Куэльяр і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8464)
01.01.2019 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.