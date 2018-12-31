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Політичні дискусії
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:30
vitaliian написав:
С кризисом заробитчане наоборот вернутся
tea написав:
1.За 5 років президенства скоріш за все буде світова криза.
5.Через 5 років за кордон виїде ще більше українців,ніж зараз.Цей процес поки що зупинити важко.
так как исчезнут рабочие места и появятся законодательные преграды вплоть до отмены безвиза или ограничение его до 14 дней на туризм и шоппинг. Вот тогда возможно будет социальная напряженность и протесты.
В залежності від того,які країни і яким чином зачепить світова криза.
Тоді вже по факту подивимось.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:30
tea Тарута (якщо) прохідний на 1-й раз?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:36
Мизантрóп написав:tea
Тарута (якщо) прохідний на 1-й раз?
Вчора Гордон казав,що Тарута зара веде переговори з Гриценком.
Гриценко,думаю,не вів би переговори з промосковським політиком.
То я так,умовно,написав всіх проєвропейських кандидатів.
Треба дивитись на найрейтинговіших.Боротьба точитиметься між 5-6 кандидатами.
Доречі,незрозуміла позиція Зеленського щодо вектору розвитку.
На питання Гордона - як ви відноситесь до руху в напрямок ЄС і НАТО,Зеленський відповів - моя позиція така,що якщо ми стукаємо в якісь двері,а нам не відчиняють,то не хочеться йти туди,де нам не раді.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:40
Bayern написав:
......
Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.
Не могли бы Вы дать ссылки на экономические программы обоих?
Я как-то именно экономических программ
ни у кого не встречал. Разве что слова и обещания типа: "Жить будет лучше, жить будет веселее".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:45
tea написав: Мизантрóп написав:tea
Тарута (якщо) прохідний на 1-й раз?
Вчора Гордон казав,що Тарута зара веде переговори з Гриценком.
Гриценко,думаю,не вів би переговори з промосковським політиком.
То я так,умовно,написав всіх проєвропейських кандидатів.
Треба дивитись на найрейтинговіших.Боротьба точитиметься між 5-6 кандидатами.
Доречі,незрозуміла позиція Зеленського щодо вектору розвитку.
На питання Гордона - як ви відноситесь до руху в напрямок ЄС і НАТО,Зеленський відповів - моя позиція така,що якщо ми стукаємо в якісь двері,а нам не відчиняють,то не хочеться йти туди,де нам не раді.
Якщо Захід почує натяки, такі як позаблоковий статус, або нейтральна країна, зразу ж розірве всю грошову допомогу(МВФ, Світовий Банк ітд), а це через рік дефолт, або в ярмо до Московитів. Думаємо....
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:47
tea
6.Якщо Україна обере проєвропейського президента,майже гарантовано,що Путін переведе нинішній практично заморожений стан конфлікту у гарачу фазу.
Майже гарантовано, що цього не станеться.
Так от що буде при Бойко. ...
Зачем обсуждать фантастические варианты?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:48
tea написав:
На питання Гордона - як ви відноситесь до руху в напрямок ЄС і НАТО,Зеленський відповів - моя позиція така,що якщо ми стукаємо в якісь двері,а нам не відчиняють,то не хочеться йти туди,де нам не раді.
Вы полностью сместили акценты:
- ждут ли нас там на самом деле?
– Мое мнение: я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. Конечно, круто туда вступить.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:55
tea написав:
Треба дивитись на найрейтинговіших
я шукаю найнепрохідних.Не хочу,щоб мій "голос" був втрачений.Як не знайду завідомо непрохідного ,то за декількох свій бюлетень спотворю,ще й допишу Я за ВВП (тобто валовий внутрішній).Поки бачу Таруту як непрохідного,а за боротьбу з бабоЛєрою віддячу хоч так.Як гадаєте за кого Сашко проголосує,якщо буде в Харкові й Ілля пійде до нього?
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Вів 01 січ, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:57
freeze написав:
– Мое мнение: я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. Конечно, круто туда вступить.
Шо, опять ... Швейцарія?
Ну не хочеться претендентам визнавати, що Порошенко блискуче проводе зовнішню політику - то краще б мовчали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:02
lapay написав:
Порошенко блискуче проводе зовнішню політику
Залишившийся в країні електорат заждався й внутрішньої.Томос,як агностік не враховую.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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