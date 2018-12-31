Політичні дискусії
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:09
ЛАД написав: tea
Так от що буде при Бойко. ...
Зачем обсуждать фантастические варианты?
Зараз треба дивитись на всих кандидатів,в кого рейтинг вище 6-7%.
В Бойка є одна перевага - він єдиний кандидат від промосковських сил,якого дійсно підтримує Кремль.
Проєвропейські кандидати будуть боротись умовно на одному полі,серед одного і того ж електората.
Поживемо - побачимо.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:10
freeze написав: tea написав:
На питання Гордона - як ви відноситесь до руху в напрямок ЄС і НАТО,Зеленський відповів - моя позиція така,що якщо ми стукаємо в якісь двері,а нам не відчиняють,то не хочеться йти туди,де нам не раді.
Вы полностью сместили акценты:
Можливо.
Будемо чекати детальні програми від всіх кандидатів.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:11
Мизантрóп написав: lapay написав:
Порошенко блискуче проводе зовнішню політику
Залишившийся в країні електорат заждався й внутрішньої.Томос,як агностік не враховую.
Тим більше, не бачу дуже великих успіхів і у зовнішній.
Був би вдячний, якби
lapay
підказав.
Хіба що безвіз, так його нарешті мали дати.
Востаннє редагувалось
ЛАД
в Вів 01 січ, 2019 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:13
Мизантрóп написав:
Як гадаєте за кого Сашко проголосує,якщо буде в Харкові й Ілля пійде до нього?
Олександр Григорович на крайніх виборах до ВР голосував за "Самопоміч".За Олександра Григоровича можна бути спокійним - проголосує за проєвропейського кандидата.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:14
Vitl написав:
....
Ты чётко подметил как пересы подменяют понятия.Всё что нынешнее и правое оно только за продолжение конфликта и войны.Остальные хоть и разными способами все готовы прекращать войну.
Особенно нравится, что все форумные "патриоты" предпочитают сражаться не на фронте, а на форуме.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:32
ЛАД написав: Vitl написав:
....
Ты чётко подметил как пересы подменяют понятия.Всё что нынешнее и правое оно только за продолжение конфликта и войны.Остальные хоть и разными способами все готовы прекращать войну.
Особенно нравится, что все форумные "патриоты" предпочитают сражаться не на фронте, а на форуме.
То коли знищимо «вошей» в середині країни, легше буде і з зовнішнім ворогом воювати. Віктору Суходольському Вітання.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:44
tea написав: Мизантрóп написав: tea
Тарута (якщо) прохідний на 1-й раз?
Вчора Гордон казав,що Тарута зара веде переговори з Гриценком.
Гриценко,думаю,не вів би переговори з промосковським політиком.
То я так,умовно,написав всіх проєвропейських кандидатів.
Гриценко такой же бесхребетный как и Ющенко, но у Юща был ярко выраженный прозападный вектор, а полковник вообще ни рыба ни мясо.
Vint
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:04
То коли знищимо «вошей» в середині країни, легше буде і з зовнішнім ворогом воювати.
Хорошая отговорка!
Т.е. пусть нас "зовнішній ворог" захватывает, а мы пока повоюем с "внутрішнім".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:12
ЛАД написав:
Тим більше, не бачу дуже великих успіхів і у зовнішній.
Був би вдячний, якби lapay підказав.
Достатньо того, що Вовочка вже не хоче з ним навіть по телефону розмовляти, а Трамп навіть здоровкатись з Вовочкою не хоче.
Про джевеліни, човни, санкції і таке інше, вже і не згадую...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:13
Долярчик написав:
Погодьтесь, що краще містер Z, ніж леді Ю, яка політику пробороздила вздовж і впоперек!
https://www.facebook.com/johnsmith4enko ... 9495655792
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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