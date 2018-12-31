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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:29

  lapay написав:
  ЛАД написав:Тим більше, не бачу дуже великих успіхів і у зовнішній.
Був би вдячний, якби lapay підказав.

Достатньо того, що Вовочка вже не хоче з ним навіть по телефону розмовляти, а Трамп навіть здоровкатись з Вовочкою не хоче. :)

Ну, это сложно назвать успехами нашей внешней политики. :)

Про джевеліни, човни, санкції і таке інше, вже і не згадую...

Это ещё как-то можно обсуждать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:29

Василь-Рівне
З Вашого посилання https://www.facebook.com/johnsmith4enko ... 9495655792
Я уже говорил: он унижал свою страну перед юрмальской ватой. Таким политиком он и будет.
Он извинялся перед кадыровым - таким главнокомандующим он будет.
Он готов стать перед путиным на колени - таким дипломатом он будет.

Вот это то, что представляет из себя клоун политик. Это совсем не Рейган. Это клоун, слабак и полный ноль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:32

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Будь ласка, розкажіть, що Ви розумієте під "українською ідеєю"?

Мова, мовні квоти, освіта українською, держслужба, послуги і т.д.
Економіка за Прем'єром - це щоб дурні думки в голову не лізли. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:34

lapay
Дуже чорного піару буде на цих виборах дуже багато.

P.s. Я не поклонник Зеленского.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:34

  ЛАД написав:Уже писал, но 2 вечерних поста от 29.12 не перенесли, а удалили.
Цитирую оттуда.
А вот "Лента за лентою" было явно лишним, хотя сама по себе песня мне нравится. Хорошо, что Вы её удалили ... Даже в современной украинской Вики
о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.
Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй Мировой.

Сегодня этот клип опять выложили - viewtopic.php?p=4541958#p4541958.
Модераторы, может, стоит удалить?
Ви щось маєте проти міністра культури України Євгена Нищука, який знявся в цьому ролику ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:38

  Перес де Куэльяр написав:....
Ви щось маєте проти міністра культури України Євгена Нищука, який знявся в цьому ролику ?

Мене не цікавить, хто і в якій ролі там знімався.
Конкретно про Євгена Нищука нічого сказати не можу, не цікавився ним.
Звання міністра само по собі не гарантує моєї поваги до людини.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:47

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...

https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.p ... 370655111/

Выходит все пазлы складываются с нынешним президентом,он прошёл все ступеньки в партии регионалов,все лучшие кадры регионалов вместо наказания, например за законы 16-го января и расстрелы на Майдане верой и правдой служат ему на ключевых постах,а потом удивляемся,что жизнь освещается и по факту выходит как у великого пу,статистика кричит о покращенни,с телеэкранов доносится классическое: растётЪ процент жиров у масли,а потом выясняется,что 9 миллионов сограждан покинули этот оазис и парадиз в бушующем море и почему-то убежали от таких ПРавильных и прорывных реформ и таких замечательных перспектив?
Действительно,как лавочку не называй,а антинародную политику не скроешь,называется смотри на факты,а не на сладкие речи пропагандистов.
На выборах президента основной голос это пенсионеры,как сейчас им живётся?
Отлично считает пропаганда,ведь мы получили Томос,это очень важно: а то что пенсия до 2000,газ по 8.55 и урезанные или вообще забранные субсидии,больницы в районах закрывают,это называется объединение территориальных громад,фельдшерские пункты размещают например в 50-ти км от глухих сёл,дороги делаются худо бедно только центральные,не заставляют перевозчиков ехать не только в дальние сёла,но например по Бердичевскому району почти уже ничего не ездит,некому и не за что,как эти люди,которые ещё никогда не видели такого уровня покращення будут голосовать? Конечно за продолжение такого нужного вертолётного банкета от Авакова за французский кредит в 600 мио евро на б.у. железяки возить секретуток по парижам?
За 5 лет по-моему сладких речей были вагоны,результат решительных реформ у каждого на горбу и вся молодёжь в польшах,главное для Пор-ко это не проблема,действительно,у него нет проблем,главное удержать штурвал,а дальше уже можно будет довести население до 25 мио,прямо как доктор дядя Сэм приказал!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:58

Зеленський разом зі своїм кварталом та 1+1, 31.12.18 р., зробив абсолютну дурню. Намагаючись принизити чинного Президента України, вони перенесли звернення гаранта на час після нового року, налаштувавши проти себе мільйонну аудиторію каналу. Це низько, це тупо, це недалекоглядно, це невігластво, це примітивізм, це підла чорнопіарна боротьба не за президентство, а за корито, бо ці методи не є достойними, а прикоритною боротьбою за владу без будь-яких принципів. Він мені після цього став огидним примітивом. Сподіваюсь народ України зрозуміє, що здатність на підлі поступки не є тим, чого вони чекають від нового Президента України.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:10

  Василь-Рівне написав:Зеленський разом зі своїм кварталом та 1+1, 31.12.18 р., зробив абсолютну дурню. Намагаючись принизити чинного Президента України, вони перенесли звернення гаранта на час після нового року, налаштувавши проти себе мільйонну аудиторію каналу. Це низько, це тупо, це недалекоглядно, це невігластво, це примітивізм, це підла чорнопіарна боротьба не за президентство, а за корито, бо ці методи не є достойними, а прикоритною боротьбою за владу без будь-яких принципів. Він мені після цього став огидним примітивом. Сподіваюсь народ України зрозуміє, що здатність на підлі поступки не є тим, чого вони чекають від нового Президента України.

Вы свой выбор сделали,вы за современного брежнева,за застой с капитальным уклоном вниз по всем сферам жизни,а вот перенос обращения это как сварливая свекруха ругает невестку просто так,у старой ведьмы в крови гниль,а вот найти повод прицепиться к "конкурентке" ей раз плюнуть.
Вы свой выбор сделали,сделают его и миллионы пенсионеров,у которых проблемы как попасть к медицине,за что туда попасть и как лечиться имея доходы в 50 евро за месяц,кто их повезёт по этим "фронтовых дорогам",ведь доступный транспорт в виде евроблях тоже недавно покращили справедливой растаможкой,всё что он хотел он сделал,выбор не от вас и не от меня,выбор от тех,кого действующий загнал ниже прожиточного плинтуса!
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:16

Re: Політичні дискусії

  somilitark написав:Вы свой выбор сделали,сделают его и миллионы пенсионеров,у которых проблемы как попасть к медицине,за что туда попасть и как лечиться имея доходы в 50 евро за месяц,кто их повезёт по этим "фронтовых дорогам",ведь доступный транспорт в виде евроблях тоже недавно покращили справедливой растаможкой,всё что он хотел он сделал,выбор не от вас и не от меня,выбор от тех,кого действующий загнал ниже прожиточного плинтуса!

Зроблять, хто сумнівається. Греки теж зробили, коли голосували за Ципраса, воно їм сильно допомогло? :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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