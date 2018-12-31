Додано: Вів 01 січ, 2019 17:47

Василь-Рівне написав: Долярчик написав: ... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків... ... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...

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Выходит все пазлы складываются с нынешним президентом,он прошёл все ступеньки в партии регионалов,все лучшие кадры регионалов вместо наказания, например за законы 16-го января и расстрелы на Майдане верой и правдой служат ему на ключевых постах,а потом удивляемся,что жизнь освещается и по факту выходит как у великого пу,статистика кричит о покращенни,с телеэкранов доносится классическое: растётЪ процент жиров у масли,а потом выясняется,что 9 миллионов сограждан покинули этот оазис и парадиз в бушующем море и почему-то убежали от таких ПРавильных и прорывных реформ и таких замечательных перспектив?Действительно,как лавочку не называй,а антинародную политику не скроешь,называется смотри на факты,а не на сладкие речи пропагандистов.На выборах президента основной голос это пенсионеры,как сейчас им живётся?Отлично считает пропаганда,ведь мы получили Томос,это очень важно: а то что пенсия до 2000,газ по 8.55 и урезанные или вообще забранные субсидии,больницы в районах закрывают,это называется объединение территориальных громад,фельдшерские пункты размещают например в 50-ти км от глухих сёл,дороги делаются худо бедно только центральные,не заставляют перевозчиков ехать не только в дальние сёла,но например по Бердичевскому району почти уже ничего не ездит,некому и не за что,как эти люди,которые ещё никогда не видели такого уровня покращення будут голосовать? Конечно за продолжение такого нужного вертолётного банкета от Авакова за французский кредит в 600 мио евро на б.у. железяки возить секретуток по парижам?За 5 лет по-моему сладких речей были вагоны,результат решительных реформ у каждого на горбу и вся молодёжь в польшах,главное для Пор-ко это не проблема,действительно,у него нет проблем,главное удержать штурвал,а дальше уже можно будет довести население до 25 мио,прямо как доктор дядя Сэм приказал!