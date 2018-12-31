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Політичні дискусії
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:23
lapay написав: somilitark написав:
Вы свой выбор сделали,сделают его и миллионы пенсионеров,у которых проблемы как попасть к медицине,за что туда попасть и как лечиться имея доходы в 50 евро за месяц,кто их повезёт по этим "фронтовых дорогам",ведь доступный транспорт в виде евроблях тоже недавно покращили справедливой растаможкой,всё что он хотел он сделал,выбор не от вас и не от меня,выбор от тех,кого действующий загнал ниже прожиточного плинтуса!
Зроблять, хто сумнівається. Греки теж зробили, коли голосували за Ципраса, воно їм сильно допомогло?
Как-то не силён в словесном словоблудии от греков,спасибо сегодняшнему гаранту,загрузил проблемами выше крыши,причём на фактически нижней ступени удовлетворения потребностей по Маслоу.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:26
somilitark написав:
Как-то не силён в словесном словоблудии от греков,спасибо сегодняшнему гаранту,загрузил проблемами выше крыши,
Крім нашого, більшу половину проблем підкинув сусідній, тільки, чомусь, деякі цього в притул не бачать.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:29
lapay написав: ЛАД написав:
Будь ласка, розкажіть, що Ви розумієте під "українською ідеєю"?
Мова, мовні квоти, освіта українською, держслужба, послуги і т.д.
Економіка за Прем'єром - це щоб дурні думки в голову не лізли.
Если нам Президент нужен только (в основном) для этого, то давайте лучше всенародным голосованием избирать премьера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:34
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 01 січ, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:39
ЛАД написав:
то давайте лучше всенародным голосованием избирать премьера.
Давайте, деякі обіцяли навіть парламентську республіку, якщо склероз не здолає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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