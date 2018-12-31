RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:23

  lapay написав:
  somilitark написав:Вы свой выбор сделали,сделают его и миллионы пенсионеров,у которых проблемы как попасть к медицине,за что туда попасть и как лечиться имея доходы в 50 евро за месяц,кто их повезёт по этим "фронтовых дорогам",ведь доступный транспорт в виде евроблях тоже недавно покращили справедливой растаможкой,всё что он хотел он сделал,выбор не от вас и не от меня,выбор от тех,кого действующий загнал ниже прожиточного плинтуса!

Зроблять, хто сумнівається. Греки теж зробили, коли голосували за Ципраса, воно їм сильно допомогло? :)

Как-то не силён в словесном словоблудии от греков,спасибо сегодняшнему гаранту,загрузил проблемами выше крыши,причём на фактически нижней ступени удовлетворения потребностей по Маслоу.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10007
З нами з: 30.12.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1793 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:26

Re: Політичні дискусії

  somilitark написав:Как-то не силён в словесном словоблудии от греков,спасибо сегодняшнему гаранту,загрузил проблемами выше крыши,

Крім нашого, більшу половину проблем підкинув сусідній, тільки, чомусь, деякі цього в притул не бачать. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 01.08.15
Подякував: 800 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:29

  lapay написав:
  ЛАД написав:Будь ласка, розкажіть, що Ви розумієте під "українською ідеєю"?

Мова, мовні квоти, освіта українською, держслужба, послуги і т.д.
Економіка за Прем'єром - це щоб дурні думки в голову не лізли. :)

Если нам Президент нужен только (в основном) для этого, то давайте лучше всенародным голосованием избирать премьера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11233
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3468 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:34

:arrow:
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 01 січ, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 06.01.17
Подякував: 790 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:39

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:то давайте лучше всенародным голосованием избирать премьера.

Давайте, деякі обіцяли навіть парламентську республіку, якщо склероз не здолає. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 01.08.15
Подякував: 800 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.