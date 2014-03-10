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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:23

  lapay написав:
  somilitark написав:Вы свой выбор сделали,сделают его и миллионы пенсионеров,у которых проблемы как попасть к медицине,за что туда попасть и как лечиться имея доходы в 50 евро за месяц,кто их повезёт по этим "фронтовых дорогам",ведь доступный транспорт в виде евроблях тоже недавно покращили справедливой растаможкой,всё что он хотел он сделал,выбор не от вас и не от меня,выбор от тех,кого действующий загнал ниже прожиточного плинтуса!

Зроблять, хто сумнівається. Греки теж зробили, коли голосували за Ципраса, воно їм сильно допомогло? :)

Как-то не силён в словесном словоблудии от греков,спасибо сегодняшнему гаранту,загрузил проблемами выше крыши,причём на фактически нижней ступени удовлетворения потребностей по Маслоу.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:26

Re: Політичні дискусії

  somilitark написав:Как-то не силён в словесном словоблудии от греков,спасибо сегодняшнему гаранту,загрузил проблемами выше крыши,

Крім нашого, більшу половину проблем підкинув сусідній, тільки, чомусь, деякі цього в притул не бачать. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:29

  lapay написав:
  ЛАД написав:Будь ласка, розкажіть, що Ви розумієте під "українською ідеєю"?

Мова, мовні квоти, освіта українською, держслужба, послуги і т.д.
Економіка за Прем'єром - це щоб дурні думки в голову не лізли. :)

Если нам Президент нужен только (в основном) для этого, то давайте лучше всенародным голосованием избирать премьера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:39

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:то давайте лучше всенародным голосованием избирать премьера.

Давайте, деякі обіцяли навіть парламентську республіку, якщо склероз не здолає. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:29

  холява написав:
  greenozon написав:



.....и шо вы на Украинском с аглийским и кытаайском шурупаете ?
Почти трезвый ....
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:57

  lapay написав:
  somilitark написав:Как-то не силён в словесном словоблудии от греков,спасибо сегодняшнему гаранту,загрузил проблемами выше крыши,

Крім нашого, більшу половину проблем підкинув сусідній, тільки, чомусь, деякі цього в притул не бачать. :)

Уточните, если вам не трудно, какой соседней (стране? или кому?) и какие проблемы.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:10

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Уточните, если вам не трудно, какой соседней (стране? или кому?) и какие проблемы.

Північно-східної, проблеми означені у відповідних резолюціях ООН і обгрунтуваннях на європейські і американські санкції відносно цієї країни і окремих її громадян.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:57

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Північно-східної, проблеми означені у відповідних резолюціях ООН і обгрунтуваннях на європейські і американські санкції відносно цієї країни і окремих її громадян.

Спасибо. Примерно так и предполагал ваш ответ. Вот только все эти проблемы северно-восточный сосед сделал себе сам, Порошенко не имеет никакого отношения ни к захвату РФ Крыма, ни к созданию ОРДЛО, а ведь только после этого начались и санкции США и ЕС, и резолюции ООН. В то время он был рядовым депутатом ВР, хоть и членом комитета по вопросам европейской интеграции.
Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер)
6 березня 2014 року був прийнятий перший етап санкцій...
10 березня 2014...
17 березня 2014...
18 березня 2014...
20 березня 2014...
21 березня 2014...
23 березня 2014...
28 квітня 2014 ...
29 квітня 2014...

https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародні_санкції_щодо_Росії_(2014—дотепер)

Порошенко
Приведений до присяги 7 червня 2014 року.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Порошенко_Петро_Олексійович#Президентство
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:27

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Вот только все эти проблемы северно-восточный сосед сделал себе сам, Порошенко не имеет никакого отношения ни к захвату РФ Крыма, ни к созданию ОРДЛО, а ведь только после этого начались и санкции США и ЕС, и резолюции ООН. В то время он был рядовым депутатом ВР, хоть и членом комитета по вопросам европейской интеграции.

А що, ці проблеми були тільки до червня 2014 року, а потім казково щезли без наслідків? Як працювали заводи в Криму чи Лугандоні, так і працюють, справно сплачуючи податки, з яких платяться українські пенсії в ОРДЛО?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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