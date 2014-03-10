somilitark написав:Вы свой выбор сделали,сделают его и миллионы пенсионеров,у которых проблемы как попасть к медицине,за что туда попасть и как лечиться имея доходы в 50 евро за месяц,кто их повезёт по этим "фронтовых дорогам",ведь доступный транспорт в виде евроблях тоже недавно покращили справедливой растаможкой,всё что он хотел он сделал,выбор не от вас и не от меня,выбор от тех,кого действующий загнал ниже прожиточного плинтуса!
Зроблять, хто сумнівається. Греки теж зробили, коли голосували за Ципраса, воно їм сильно допомогло?
Как-то не силён в словесном словоблудии от греков,спасибо сегодняшнему гаранту,загрузил проблемами выше крыши,причём на фактически нижней ступени удовлетворения потребностей по Маслоу.
lapay написав:Північно-східної, проблеми означені у відповідних резолюціях ООН і обгрунтуваннях на європейські і американські санкції відносно цієї країни і окремих її громадян.
Спасибо. Примерно так и предполагал ваш ответ. Вот только все эти проблемы северно-восточный сосед сделал себе сам, Порошенко не имеет никакого отношения ни к захвату РФ Крыма, ни к созданию ОРДЛО, а ведь только после этого начались и санкции США и ЕС, и резолюции ООН. В то время он был рядовым депутатом ВР, хоть и членом комитета по вопросам европейской интеграции.
Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер) 6 березня 2014 року був прийнятий перший етап санкцій... 10 березня 2014... 17 березня 2014... 18 березня 2014... 20 березня 2014... 21 березня 2014... 23 березня 2014... 28 квітня 2014 ... 29 квітня 2014...
yanyura написав:Вот только все эти проблемы северно-восточный сосед сделал себе сам, Порошенко не имеет никакого отношения ни к захвату РФ Крыма, ни к созданию ОРДЛО, а ведь только после этого начались и санкции США и ЕС, и резолюции ООН. В то время он был рядовым депутатом ВР, хоть и членом комитета по вопросам европейской интеграции.
А що, ці проблеми були тільки до червня 2014 року, а потім казково щезли без наслідків? Як працювали заводи в Криму чи Лугандоні, так і працюють, справно сплачуючи податки, з яких платяться українські пенсії в ОРДЛО?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...