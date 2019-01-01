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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 06:51

  ЛАД написав:yanyura, lapay
Простите, что вмешиваюсь, но мне кажется, что вы друг друга просто не поняли ...


Таке ж враження.
П.lapay: більшу половину проблем (нам) підкинув сусідній (президент).
П. yanyura зрозумів, що наш гарант підкинув проблем сусідній (державі).
Також перепрошую за втручання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 07:35

Re: Політичні дискусії

  tea написав:Будемо чекати детальні програми від всіх кандидатів.
и голосовалку вверху ветки :D
Свой соц.опрос :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 08:23

ЛАД
Вы неправильно поняли меня (о защите Порошенко). В своем ответе оппоненту я показываю фактами, что США, ЕС, Япония, Австралия, Канада ввели санкции для российских чиновников и некоторых ее организаций еще до того, как Порошенко стал каким-то значащим лицом и ставить это (введение санкций) ему в заслугу равнозначно

Мы пашем! - гордо сказала муха, сидящая на роге быка, тянущего плуг. (с)

Ой+
Похоже вы правы. Видимо, я неправильно понял пост lapay
Крім нашого, більшу половину проблем підкинув сусідній

посчитав, что он пишет, что наш подкинул проблем соседнему.
yanyura
 
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