Таке ж враження.
П.lapay: більшу половину проблем (нам) підкинув сусідній (президент).
П. yanyura зрозумів, що наш гарант підкинув проблем сусідній (державі).
Також перепрошую за втручання.
|
|
|
Додано: Сер 02 січ, 2019 06:51
Таке ж враження.
П.lapay: більшу половину проблем (нам) підкинув сусідній (президент).
П. yanyura зрозумів, що наш гарант підкинув проблем сусідній (державі).
Також перепрошую за втручання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 02 січ, 2019 07:35
Re: Політичні дискусії
и голосовалку вверху ветки
Свой соц.опрос
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 02 січ, 2019 08:23
ЛАД
Вы неправильно поняли меня (о защите Порошенко). В своем ответе оппоненту я показываю фактами, что США, ЕС, Япония, Австралия, Канада ввели санкции для российских чиновников и некоторых ее организаций еще до того, как Порошенко стал каким-то значащим лицом и ставить это (введение санкций) ему в заслугу равнозначно
Мы пашем! - гордо сказала муха, сидящая на роге быка, тянущего плуг. (с)
Ой+
Похоже вы правы. Видимо, я неправильно понял пост lapay
посчитав, что он пишет, что наш подкинул проблем соседнему.
|