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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 06:51

  ЛАД написав:yanyura, lapay
Простите, что вмешиваюсь, но мне кажется, что вы друг друга просто не поняли ...


Таке ж враження.
П.lapay: більшу половину проблем (нам) підкинув сусідній (президент).
П. yanyura зрозумів, що наш гарант підкинув проблем сусідній (державі).
Також перепрошую за втручання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 07:35

Re: Політичні дискусії

  tea написав:Будемо чекати детальні програми від всіх кандидатів.
и голосовалку вверху ветки :D
Свой соц.опрос :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 08:23

ЛАД
Вы неправильно поняли меня (о защите Порошенко). В своем ответе оппоненту я показываю фактами, что США, ЕС, Япония, Австралия, Канада ввели санкции для российских чиновников и некоторых ее организаций еще до того, как Порошенко стал каким-то значащим лицом и ставить это (введение санкций) ему в заслугу равнозначно

Мы пашем! - гордо сказала муха, сидящая на роге быка, тянущего плуг. (с)

Ой+
Похоже вы правы. Видимо, я неправильно понял пост lapay
Крім нашого, більшу половину проблем підкинув сусідній

посчитав, что он пишет, что наш подкинул проблем соседнему.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:22

yanyura
И Вы меня тоже неправильно поняли. :)
Я имел ввиду то, что написал Ой+.
Но хорошо, что в результате разобрались. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:54

Re: Політичні дискусії

Герменевтика
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:57

Re: Політичні дискусії

Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.
Nemo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:10

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:
  xevur2 написав:Многие населенные пункты после отключения аналогового ТВ остались без оного вообще, если не полностью то в разной пропорции.
На "Прямом" который оставили в аналоговой сетке полностью пиарят П.


"Соціальний захист людей — пріоритет чиновників усіх рівнів, - наголосив Петро Порошенко". Очень часто наблюдаю подлый приём власти - главное сказать, а делать не обязательно.Вот эти слова настоящее кощунство над людьми.В противовес можно задать массу вопросов - почему отменили госрегулирование цен, почему газ собственной добычи не используется для населения, почему медреформа предполагает значительные затраты людей( а бесплатно только мелочи), почему не трудоустроенному при расчёте субсидии считают какую то мифическую зарплату которой он никогда не видел,почему не отдадут до сих пор витину или Юлину тысячу несмотря на кратную девальвацию этож уже копейки, почему, почему, почему...Главное сказать, а делать не нужно, именно этим запомнится текущий укрлидер.


Вчера осилил себя и послушал выступление нашего Гаранта во Львове - вдруг что-то новое скажет.
Что я услышал так это "те що у нас свій шлях: геть від москви - безвіз, геть від москви - томос, .... - армія, .... - незалежність від рос.газу, ... - власна культура, мова, історія, ... - європейська асоціація і нато" (буквально в таком порядке). Еще раз внимательно переслушал - нигде не услышал упоминания про экономику и заможність і добробут українців. Почему?
Я ничуть не отрицаю идеологическую важность вышеперечисленного и также понимаю, что по законам у него прямой рычаг влияния на экономику фактически только через главу нбу, но во-первых у него есть и наверное в будущем также хочет иметь свое представление в ВР, во-вторых, все прекрасно понимают кто у нас главный человек... Но на кого это все рассчитано - не пойму. :?
И как с этим можно претендовать на второй тур - не пойму. :shock: Куда смотрят его политтехнологи. А может эти политтехнологи = агенты других кандидатов, и наоборот хотят опустить его рейтинг с 5-10% на кефирные 2%? :mrgreen: - тогда понятно

он говорит о тех вещах где есть какие то успехи... а где успехов нет и не говорит :)
Nemo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:28

Re: Політичні дискусії

  Ой+ написав:Герменевтика

Старое, но как приятно было посмотреть! Никакой политики, просто смех!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:33

  Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:38

Re: Політичні дискусії

  Nemo написав:он говорит о тех вещах где есть какие то успехи... а где успехов нет и не говорит

Но с другой стороны
https://u.to/cOpuFA
а ведь все это (кроме консульства) экономика :)


P.S. Хочу поменять унитаз в квартире, но наверно сделаю это после 31 марта, побаиваюсь, вдруг захотят сделать торжественное открытие, включая сам процесс использования по назначению :mrgreen:
yanyura
 
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