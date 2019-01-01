Alex2007 написав:

Vitl написав: xevur2 написав: Многие населенные пункты после отключения аналогового ТВ остались без оного вообще, если не полностью то в разной пропорции.

На "Прямом" который оставили в аналоговой сетке полностью пиарят П. Многие населенные пункты после отключения аналогового ТВ остались без оного вообще, если не полностью то в разной пропорции.На "Прямом" который оставили в аналоговой сетке полностью пиарят П.



"Соціальний захист людей — пріоритет чиновників усіх рівнів, - наголосив Петро Порошенко". Очень часто наблюдаю подлый приём власти - главное сказать, а делать не обязательно.Вот эти слова настоящее кощунство над людьми.В противовес можно задать массу вопросов - почему отменили госрегулирование цен, почему газ собственной добычи не используется для населения, почему медреформа предполагает значительные затраты людей( а бесплатно только мелочи), почему не трудоустроенному при расчёте субсидии считают какую то мифическую зарплату которой он никогда не видел,почему не отдадут до сих пор витину или Юлину тысячу несмотря на кратную девальвацию этож уже копейки, почему, почему, почему...Главное сказать, а делать не нужно, именно этим запомнится текущий укрлидер. "Соціальний захист людей — пріоритет чиновників усіх рівнів, - наголосив Петро Порошенко". Очень часто наблюдаю подлый приём власти - главное сказать, а делать не обязательно.Вот эти слова настоящее кощунство над людьми.В противовес можно задать массу вопросов - почему отменили госрегулирование цен, почему газ собственной добычи не используется для населения, почему медреформа предполагает значительные затраты людей( а бесплатно только мелочи), почему не трудоустроенному при расчёте субсидии считают какую то мифическую зарплату которой он никогда не видел,почему не отдадут до сих пор витину или Юлину тысячу несмотря на кратную девальвацию этож уже копейки, почему, почему, почему...Главное сказать, а делать не нужно, именно этим запомнится текущий укрлидер.

Вчера осилил себя и послушал выступление нашего Гаранта во Львове - вдруг что-то новое скажет.Что я услышал так это "те що у нас свій шлях: геть від москви - безвіз, геть від москви - томос, .... - армія, .... - незалежність від рос.газу, ... - власна культура, мова, історія, ... - європейська асоціація і нато" (буквально в таком порядке). Еще раз внимательно переслушал - нигде не услышал упоминания про экономику и заможність і добробут українців. Почему?Я ничуть не отрицаю идеологическую важность вышеперечисленного и также понимаю, что по законам у него прямой рычаг влияния на экономику фактически только через главу нбу, но во-первых у него есть и наверное в будущем также хочет иметь свое представление в ВР, во-вторых, все прекрасно понимают кто у нас главный человек... Но на кого это все рассчитано - не пойму.И как с этим можно претендовать на второй тур - не пойму.Куда смотрят его политтехнологи. А может эти политтехнологи = агенты других кандидатов, и наоборот хотят опустить его рейтинг с 5-10% на кефирные 2%?- тогда понятно