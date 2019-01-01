Первым на запрос Гуглу Порошенко открыл - выскакивает Порошенко открыл дорожный знак. Однако. Сейчас пишут, что Порошенко с молебнами вместе с Епифанием объездит все области страны после получения томоса, чтобы получить минуту славы. Молодец, там где силен, там и топит и открывает. А как по другому, недавнее очень недолгое общение ПАП на улице с черниговскими пенсионерами было скоропостижно прервано вместе с прямой трансляцией.
freeze написав:А как по другому, недавнее очень недолгое общение ПАП на улице с черниговскими пенсионерами было скоропостижно прервано вместе с прямой трансляцией.
Зате ТЮВ будуть цілувати, правда, недовго.
Откуда вы знаете, что недолго? Правление Юли - даже дважды - запомнилось неплохими показателями, многие прикупили квартирки в которых и сейчас живут, покупка авто, нормальных, не б***, было обыденным явлением, главное было больше хорошего настроения и оптимизма, гораздо больше чем сейчас.
Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.
А вы зайдите на сайт, где он приглашает в свою команду (Гугл в помощь) и посмотрите, сколько за неполные 2 суток хотят в его команду и как быстро меняются цифры. Для сравнения посмотрите, с какой скоростью подписываются петиции на сайте Президента Украины, любые, на ваш выбор.
Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.
А вы зайдите на сайт, где он приглашает в свою команду (Гугл в помощь) и посмотрите, сколько за неполные 2 суток хотят в его команду и как быстро меняются цифры. Для сравнения посмотрите, с какой скоростью подписываются петиции на сайте Президента Украины, любые, на ваш выбор.
Ни фига себе, я вчера заходил было 19 тысяч желающих, сейчас 142 тысячи желающих присоединиться.
freeze написав:Откуда вы знаете, что недолго? Правление Юли - даже дважды - запомнилось неплохими показателями, многие прикупили квартирки в которых и сейчас живут, покупка авто, нормальных, не б***, было обыденным явлением, главное было больше хорошего настроения и оптимизма, гораздо больше чем сейчас.
Так класно все було, а потім бац - і раптом програла Януковичу. Вони вхитрилась нахапатись кредитів навіть на фантастичному зростанні сировинного ринку початку нульових. Зараз ніхто нічого просто так не дає, тим паче Тимошенко, яка обіцяла реформи і нічого не робила.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...