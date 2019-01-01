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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:49

  yanyura написав:
  Nemo написав:он говорит о тех вещах где есть какие то успехи... а где успехов нет и не говорит

Но с другой стороны
https://u.to/cOpuFA
а ведь все это (кроме консульства) экономика :)


Первым на запрос Гуглу Порошенко открыл - выскакивает Порошенко открыл дорожный знак. Однако.
Сейчас пишут, что Порошенко с молебнами вместе с Епифанием объездит все области страны после получения томоса, чтобы получить минуту славы. Молодец, там где силен, там и топит и открывает.
А как по другому, недавнее очень недолгое общение ПАП на улице с черниговскими пенсионерами было скоропостижно прервано вместе с прямой трансляцией.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А как по другому, недавнее очень недолгое общение ПАП на улице с черниговскими пенсионерами было скоропостижно прервано вместе с прямой трансляцией.

Зате ТЮВ будуть цілувати, правда, недовго. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:06

  lapay написав:
  freeze написав:А как по другому, недавнее очень недолгое общение ПАП на улице с черниговскими пенсионерами было скоропостижно прервано вместе с прямой трансляцией.

Зате ТЮВ будуть цілувати, правда, недовго. :)


Откуда вы знаете, что недолго?
Правление Юли - даже дважды - запомнилось неплохими показателями, многие прикупили квартирки в которых и сейчас живут, покупка авто, нормальных, не б***, было обыденным явлением, главное было больше хорошего настроения и оптимизма, гораздо больше чем сейчас.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:19

  Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.

А вы зайдите на сайт, где он приглашает в свою команду (Гугл в помощь) и посмотрите, сколько за неполные 2 суток хотят в его команду и как быстро меняются цифры. Для сравнения посмотрите, с какой скоростью подписываются петиции на сайте Президента Украины, любые, на ваш выбор.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:29

  yanyura написав:
  Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.

А вы зайдите на сайт, где он приглашает в свою команду (Гугл в помощь) и посмотрите, сколько за неполные 2 суток хотят в его команду и как быстро меняются цифры. Для сравнения посмотрите, с какой скоростью подписываются петиции на сайте Президента Украины, любые, на ваш выбор.


Ни фига себе, я вчера заходил было 19 тысяч желающих, сейчас 142 тысячи желающих присоединиться.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:31

  Мизантрóп написав:
  tea написав:Будемо чекати детальні програми від всіх кандидатів.
и голосовалку вверху ветки :D
Свой соц.опрос :wink:

ДС не розмістить. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:33

  Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.

А за кого Зеленський і вся його гоп-компанія голосувала в 2004 і в 2010 році?
Вгадайте з 3 разів. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:36

  tea написав:
  Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.

А за кого Зеленський і вся його гоп-компанія голосувала в 2004 і в 2010 році?
Вгадайте з 3 разів. :wink:


А угадайте за кого голосовал Порошенко в 2010 году во втором туре, будущий министр в правительстве Януковича?
Для смекалки и правильности ответа - ПАП Юлю со времен "друзей" сильно не долюбливал.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:20

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Откуда вы знаете, что недолго?
Правление Юли - даже дважды - запомнилось неплохими показателями, многие прикупили квартирки в которых и сейчас живут, покупка авто, нормальных, не б***, было обыденным явлением, главное было больше хорошего настроения и оптимизма, гораздо больше чем сейчас.

Так класно все було, а потім бац - і раптом програла Януковичу. :)
Вони вхитрилась нахапатись кредитів навіть на фантастичному зростанні сировинного ринку початку нульових. Зараз ніхто нічого просто так не дає, тим паче Тимошенко, яка обіцяла реформи і нічого не робила.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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