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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:32

  freeze написав:
  tea написав:
  Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.

А за кого Зеленський і вся його гоп-компанія голосувала в 2004 і в 2010 році?
Вгадайте з 3 разів. :wink:


А угадайте за кого голосовал Порошенко в 2010 году во втором туре, будущий министр в правительстве Януковича?
Для смекалки и правильности ответа - ПАП Юлю со времен "друзей" сильно не долюбливал.

Мені чомусь здається,що ПОП не ходив на вибори.
За ЮВТ він би точно не проголосував,бо вони ще з 2004 - "закляті друзі",а за Яника теж,думаю,після 2004 року міг не проголосувати.Згадайте,як Яник і компанія в 2004 році пресувала 5 канал.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:35

  tea написав:
  Мизантрóп написав:
  tea написав:Будемо чекати детальні програми від всіх кандидатів.
и голосовалку вверху ветки :D
Свой соц.опрос :wink:

ДС не розмістить. :mrgreen:

було б цікаво,але атака клонів неминуча :D
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:36

Одне добре - що в нас є вибір.Є демократія.Ми тут можемо вільно дискутувати про різних кандидатів.Головне,щоб не переходили певні межі.
На Росії все простіше - там дискусій немає.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:37

  Мизантрóп написав:
  tea написав:
  Мизантрóп написав:ДС не розмістить. :mrgreen:

було б цікаво,але атака клонів неминуча :D

Так.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:39

  tea написав:Мені чомусь здається,що ПОП не ходив на вибори.


Говорят в министры Янукович не брал без фото соответствующего бюллетеня на выборах от кандидата в министры, но возможно то домыслы конечно. Хотя не удивлюсь, если реально без уверений в личной преданности кандидат не утверждался Януковичем и его сыном.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:51

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Если бы Порошенко с Ющенко и Яценюком не поддержали тогда Януковича, где молча, где из-под . Всё могло пойти не так.

От і побачимо. На мою думку, вона однозначно програє, по зрівнянню з Порошенко. Не вибори програє, а саме президенство.
  freeze написав:Ну и вы всё время забываете, что парламент тех годов был полон рыгов и коммунистов, не то что сейчас полон сторонниками из большой коалиции, нет ни рыгов нет ни коммунистов.

Тільки кредити брав уряд, а не парламент. І Кучма брав би, та не давали. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:01

О социологических опросах:
Лідія Гайдар
24 декабря 2018 г. в 02:28 ·
Відносно всіх оцих соціяльних опитувань та замірів.
Писала вже про це кілька разів, але варто повторити: за два чи три тижні до початку Майдану відомий український соціолог Ірина Бекешкіна розповідала про велике опитування, яке щойно було проведене в усіх регіонах України. З якого, в тому числі, соціологи зробили висновок, що НІЯКІ події в державі та навколо неї не викличуть масових народних протестів - навіть відмова Януковича від підписання асоціації з ЄС, - все обмежиться хіба що якимись місцевими виступами, не більше. Бекешкіна тоді окремо підкреслювала, що-де Україна наразі не готова до протестів в загальнонаціональному масштабі.
І це було об'єктивне дослідження, а не та замовлена локшина, яку соціологи намагаються зараз вішати нам на вуха.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6964385033
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