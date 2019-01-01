Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.
А за кого Зеленський і вся його гоп-компанія голосувала в 2004 і в 2010 році? Вгадайте з 3 разів.
А угадайте за кого голосовал Порошенко в 2010 году во втором туре, будущий министр в правительстве Януковича? Для смекалки и правильности ответа - ПАП Юлю со времен "друзей" сильно не долюбливал.
Мені чомусь здається,що ПОП не ходив на вибори. За ЮВТ він би точно не проголосував,бо вони ще з 2004 - "закляті друзі",а за Яника теж,думаю,після 2004 року міг не проголосувати.Згадайте,як Яник і компанія в 2004 році пресувала 5 канал.
tea написав:Мені чомусь здається,що ПОП не ходив на вибори.
Говорят в министры Янукович не брал без фото соответствующего бюллетеня на выборах от кандидата в министры, но возможно то домыслы конечно. Хотя не удивлюсь, если реально без уверений в личной преданности кандидат не утверждался Януковичем и его сыном.
Лідія Гайдар 24 декабря 2018 г. в 02:28 · Відносно всіх оцих соціяльних опитувань та замірів. Писала вже про це кілька разів, але варто повторити: за два чи три тижні до початку Майдану відомий український соціолог Ірина Бекешкіна розповідала про велике опитування, яке щойно було проведене в усіх регіонах України. З якого, в тому числі, соціологи зробили висновок, що НІЯКІ події в державі та навколо неї не викличуть масових народних протестів - навіть відмова Януковича від підписання асоціації з ЄС, - все обмежиться хіба що якимись місцевими виступами, не більше. Бекешкіна тоді окремо підкреслювала, що-де Україна наразі не готова до протестів в загальнонаціональному масштабі. І це було об'єктивне дослідження, а не та замовлена локшина, яку соціологи намагаються зараз вішати нам на вуха.