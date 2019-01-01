Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.
А за кого Зеленський і вся його гоп-компанія голосувала в 2004 і в 2010 році? Вгадайте з 3 разів.
А угадайте за кого голосовал Порошенко в 2010 году во втором туре, будущий министр в правительстве Януковича? Для смекалки и правильности ответа - ПАП Юлю со времен "друзей" сильно не долюбливал.
Мені чомусь здається,що ПОП не ходив на вибори. За ЮВТ він би точно не проголосував,бо вони ще з 2004 - "закляті друзі",а за Яника теж,думаю,після 2004 року міг не проголосувати.Згадайте,як Яник і компанія в 2004 році пресувала 5 канал.
tea написав:Мені чомусь здається,що ПОП не ходив на вибори.
Говорят в министры Янукович не брал без фото соответствующего бюллетеня на выборах от кандидата в министры, но возможно то домыслы конечно. Хотя не удивлюсь, если реально без уверений в личной преданности кандидат не утверждался Януковичем и его сыном.
Лідія Гайдар 24 декабря 2018 г. в 02:28 · Відносно всіх оцих соціяльних опитувань та замірів. Писала вже про це кілька разів, але варто повторити: за два чи три тижні до початку Майдану відомий український соціолог Ірина Бекешкіна розповідала про велике опитування, яке щойно було проведене в усіх регіонах України. З якого, в тому числі, соціологи зробили висновок, що НІЯКІ події в державі та навколо неї не викличуть масових народних протестів - навіть відмова Януковича від підписання асоціації з ЄС, - все обмежиться хіба що якимись місцевими виступами, не більше. Бекешкіна тоді окремо підкреслювала, що-де Україна наразі не готова до протестів в загальнонаціональному масштабі. І це було об'єктивне дослідження, а не та замовлена локшина, яку соціологи намагаються зараз вішати нам на вуха.
Nemo написав:Зеленского боятся как огня. Не понимаю почему.
А вы зайдите на сайт, где он приглашает в свою команду (Гугл в помощь) и посмотрите, сколько за неполные 2 суток хотят в его команду и как быстро меняются цифры. Для сравнения посмотрите, с какой скоростью подписываются петиции на сайте Президента Украины, любые, на ваш выбор.
Ни фига себе, я вчера заходил было 19 тысяч желающих, сейчас 142 тысячи желающих присоединиться.
Уже 186 тысяч заполнили свою анкету на сайте Зеленского, бодренько за полтора дня.
По ТВ 31 грудня,якщо не зраджує пам"ять,Гордон казав,що Порошенко готує масштабний легальний підкуп виборців. Схема така - в лютому-березні штаб Порошенка офіційно наймає дуже багато агітаторів,які будуть навіть в кожному більш-менш великому селі.Я так розумію,оплата агітаторам буде щомісяця під час передвиборчої компанії плюс премія в разі перемоги.Теоретично,якщо найняти 2-3 мільйони агітаторів,то можна виграти вибори.