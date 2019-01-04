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Політичні дискусії
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:00
По ТВ 31 грудня,якщо не зраджує пам"ять,Гордон казав,що Порошенко готує масштабний легальний підкуп виборців.
Схема така - в лютому-березні штаб Порошенка офіційно наймає дуже багато агітаторів,які будуть навіть в кожному більш-менш великому селі.Я так розумію,оплата агітаторам буде щомісяця під час передвиборчої компанії плюс премія в разі перемоги.Теоретично,якщо найняти 2-3 мільйони агітаторів,то можна виграти вибори.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:10
20:14
freeze написав:19:42
Уже 186 тысяч заполнили свою анкету на сайте Зеленского, бодренько за полтора дня.
Уже почти 191 тысяча. Если будет продолжаться такими темпами, по 100 тыс./сутки, за 10 дней будет миллион. А это уже что-то очень серьезное для остальных кандидатов.
Хотя вряд ли, т.к. число активистов ограничено, но даже если будет полмиллиона...
Зеленскому пора задуматься о бронированном авто со всем остальным.22:00
203 181
Интересно, кто-нибудь из остальных кандидатов в Президенты Украины рискнет запустить онлайн-регистрацию своих сторонников?P.S.
Чтобы не писать дважды, ссылка на профильную ветку - Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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Додано: Суб 05 січ, 2019 00:14
а що там чути про Савченко ?
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Додано: Суб 05 січ, 2019 00:53
yanyura написав:
20:14
freeze написав:19:42
Уже 186 тысяч заполнили свою анкету на сайте Зеленского, бодренько за полтора дня.
Уже почти 191 тысяча. Если будет продолжаться такими темпами, по 100 тыс./сутки, за 10 дней будет миллион. А это уже что-то очень серьезное для остальных кандидатов.
Хотя вряд ли, т.к. число активистов ограничено, но даже если будет полмиллиона...
Зеленскому пора задуматься о бронированном авто со всем остальным.22:00
203 181
Интересно, кто-нибудь из остальных кандидатов в Президенты Украины рискнет запустить онлайн-регистрацию своих сторонников?P.S.
Чтобы не писать дважды, ссылка на профильную ветку - Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
Ніхто не подумав про накрутку цифр на сайті?
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farynator2008
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Додано: Суб 05 січ, 2019 01:17
farynator2008 написав: yanyura написав:
20:14
freeze написав:19:42
Уже 186 тысяч заполнили свою анкету на сайте Зеленского, бодренько за полтора дня.
Уже почти 191 тысяча. Если будет продолжаться такими темпами, по 100 тыс./сутки, за 10 дней будет миллион. А это уже что-то очень серьезное для остальных кандидатов.
Хотя вряд ли, т.к. число активистов ограничено, но даже если будет полмиллиона...
Зеленскому пора задуматься о бронированном авто со всем остальным.22:00
203 181
Интересно, кто-нибудь из остальных кандидатов в Президенты Украины рискнет запустить онлайн-регистрацию своих сторонников?P.S.
Чтобы не писать дважды, ссылка на профильную ветку - Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
Ніхто не подумав про накрутку цифр на сайті?
Люди не думають, за ЩО вони будуть голосувати. Президенство, це не ШоУ, зовнішня політика теж.Він слабкий, бо без досвіду, а значить буде керованим.І тут питання, Ким? Якщо Армію залишить без розвитку, голодною, то вилетить Вова слідом за Януком, якщо не в той бік почне схиляти Країну. Досить експериментів. Куди він лізе, хз...
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Перес де Куэльяр
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