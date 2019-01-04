По ТВ 31 грудня,якщо не зраджує пам"ять,Гордон казав,що Порошенко готує масштабний легальний підкуп виборців. Схема така - в лютому-березні штаб Порошенка офіційно наймає дуже багато агітаторів,які будуть навіть в кожному більш-менш великому селі.Я так розумію,оплата агітаторам буде щомісяця під час передвиборчої компанії плюс премія в разі перемоги.Теоретично,якщо найняти 2-3 мільйони агітаторів,то можна виграти вибори.
Люди не думають, за ЩО вони будуть голосувати. Президенство, це не ШоУ, зовнішня політика теж.Він слабкий, бо без досвіду, а значить буде керованим.І тут питання, Ким? Якщо Армію залишить без розвитку, голодною, то вилетить Вова слідом за Януком, якщо не в той бік почне схиляти Країну. Досить експериментів. Куди він лізе, хз...
"Вчера друзья бросили ссылку на свежий выпуск Новогоднего Вечернего Квартала. Зеленский вышел в зал и заводил разговоры со зрителями. К одному из них подошел сзади, попросил не оборачиваться и сообщил, что он от Рабиновича, пришли новые указания, нужно голосовать за Зеленского. Все смеются."