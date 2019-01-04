По ТВ 31 грудня,якщо не зраджує пам"ять,Гордон казав,що Порошенко готує масштабний легальний підкуп виборців. Схема така - в лютому-березні штаб Порошенка офіційно наймає дуже багато агітаторів,які будуть навіть в кожному більш-менш великому селі.Я так розумію,оплата агітаторам буде щомісяця під час передвиборчої компанії плюс премія в разі перемоги.Теоретично,якщо найняти 2-3 мільйони агітаторів,то можна виграти вибори.
Люди не думають, за ЩО вони будуть голосувати. Президенство, це не ШоУ, зовнішня політика теж.Він слабкий, бо без досвіду, а значить буде керованим.І тут питання, Ким? Якщо Армію залишить без розвитку, голодною, то вилетить Вова слідом за Януком, якщо не в той бік почне схиляти Країну. Досить експериментів. Куди він лізе, хз...
"Вчера друзья бросили ссылку на свежий выпуск Новогоднего Вечернего Квартала. Зеленский вышел в зал и заводил разговоры со зрителями. К одному из них подошел сзади, попросил не оборачиваться и сообщил, что он от Рабиновича, пришли новые указания, нужно голосовать за Зеленского. Все смеются."
Уже только ради того чтобы увидеть массовое подгорание у порохоботов, Зеленскому стоило делать заявление о выдвижении в политику. Тем более хорошо что они отстанут хотя бы на время от других , более реальных кандидатов в президенты. Кстати подгорание совершенно не случаянное - потому что порохобратия хоть и храбрится на людях - но понимают все рейтинги врать не могут и с реальным выдвижением Зеленского у Пороха появляются большие проблеммы с прохожденнием даже первого тура, несмотря на все админресурсы и вертикаль , бережно сохраненную от папередникав, которых он клянет только для вида для своего незадачливого электората.
Вероятно, Зеленский - технический кандидат. У ИВК очень натянутые отношения с Порошенко. Вероятно, он уже договорился с Тимошенко, тем более они земляки. Функция Зеленского - не пропустить Порошенко во 2-й тур, обеспечив этим победу Тимошенко.
tea написав:Я так розумію,оплата агітаторам буде щомісяця під час передвиборчої компанії плюс премія в разі перемоги
Це так би мовити Ваші фантазії, а реальність дещо інша. Мій друг - політтехнолог і очолював виборчій штаб БПП в найбільшому чи в одному з найбільших округів Києва. Досяг також найвищого показника з усіх - вище 60%. Отримав за цю роботу .... 10000 грн. І це керівник з найуспішнішим результатом, що отримали інші я не питав, але здогадатися можна, тому навколо грошей крутиться багато міфів і це один із них. Зараз його запрошують очолити виборчий штаб від ЮВТ у ... Слов"янську Поки що думає ... На моє питання хто на його думку був би найкращим для України в даний час з кандидатів - відповів, що Роман Безсмертний.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.