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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:00

По ТВ 31 грудня,якщо не зраджує пам"ять,Гордон казав,що Порошенко готує масштабний легальний підкуп виборців.
Схема така - в лютому-березні штаб Порошенка офіційно наймає дуже багато агітаторів,які будуть навіть в кожному більш-менш великому селі.Я так розумію,оплата агітаторам буде щомісяця під час передвиборчої компанії плюс премія в разі перемоги.Теоретично,якщо найняти 2-3 мільйони агітаторів,то можна виграти вибори.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:10

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:19:42
Уже 186 тысяч заполнили свою анкету на сайте Зеленского, бодренько за полтора дня.

20:14
Уже почти 191 тысяча. Если будет продолжаться такими темпами, по 100 тыс./сутки, за 10 дней будет миллион. А это уже что-то очень серьезное для остальных кандидатов.

Хотя вряд ли, т.к. число активистов ограничено, но даже если будет полмиллиона...

Зеленскому пора задуматься о бронированном авто со всем остальным.

22:00
203 181

Интересно, кто-нибудь из остальных кандидатов в Президенты Украины рискнет запустить онлайн-регистрацию своих сторонников?


P.S. Чтобы не писать дважды, ссылка на профильную ветку - Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:14

  lapay написав:
  Долярчик написав: по сценарію Савченко, гарантований. :)
а що там чути про Савченко ? :|
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:53

  yanyura написав:
  freeze написав:19:42
Уже 186 тысяч заполнили свою анкету на сайте Зеленского, бодренько за полтора дня.

20:14
Уже почти 191 тысяча. Если будет продолжаться такими темпами, по 100 тыс./сутки, за 10 дней будет миллион. А это уже что-то очень серьезное для остальных кандидатов.

Хотя вряд ли, т.к. число активистов ограничено, но даже если будет полмиллиона...

Зеленскому пора задуматься о бронированном авто со всем остальным.

22:00
203 181

Интересно, кто-нибудь из остальных кандидатов в Президенты Украины рискнет запустить онлайн-регистрацию своих сторонников?


P.S. Чтобы не писать дважды, ссылка на профильную ветку - Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З


Ніхто не подумав про накрутку цифр на сайті?
farynator2008
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 01:17

  farynator2008 написав:
  yanyura написав:
  freeze написав:19:42
Уже 186 тысяч заполнили свою анкету на сайте Зеленского, бодренько за полтора дня.

20:14
Уже почти 191 тысяча. Если будет продолжаться такими темпами, по 100 тыс./сутки, за 10 дней будет миллион. А это уже что-то очень серьезное для остальных кандидатов.

Хотя вряд ли, т.к. число активистов ограничено, но даже если будет полмиллиона...

Зеленскому пора задуматься о бронированном авто со всем остальным.

22:00
203 181

Интересно, кто-нибудь из остальных кандидатов в Президенты Украины рискнет запустить онлайн-регистрацию своих сторонников?


P.S. Чтобы не писать дважды, ссылка на профильную ветку - Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З


Ніхто не подумав про накрутку цифр на сайті?
Люди не думають, за ЩО вони будуть голосувати. Президенство, це не ШоУ, зовнішня політика теж.Він слабкий, бо без досвіду, а значить буде керованим.І тут питання, Ким? Якщо Армію залишить без розвитку, голодною, то вилетить Вова слідом за Януком, якщо не в той бік почне схиляти Країну. Досить експериментів. Куди він лізе, хз...
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 02:51

"В одном кадре с Зеленским"

Трапилось:
Зображення

"Вчера друзья бросили ссылку на свежий выпуск Новогоднего Вечернего Квартала. Зеленский вышел в зал и заводил разговоры со зрителями. К одному из них подошел сзади, попросил не оборачиваться и сообщил, что он от Рабиновича, пришли новые указания, нужно голосовать за Зеленского. Все смеются."

Більше :arrow: тут
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 04:43

Re: Політичні дискусії

Уже только ради того чтобы увидеть массовое подгорание у порохоботов, Зеленскому стоило делать заявление о выдвижении в политику. Тем более хорошо что они отстанут хотя бы на время от других , более реальных кандидатов в президенты. Кстати подгорание совершенно не случаянное - потому что порохобратия хоть и храбрится на людях - но понимают все рейтинги врать не могут и с реальным выдвижением Зеленского у Пороха появляются большие проблеммы с прохожденнием даже первого тура, несмотря на все админресурсы и вертикаль , бережно сохраненную от папередникав, которых он клянет только для вида для своего незадачливого электората.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 04:47

Вероятно, Зеленский - технический кандидат. У ИВК очень натянутые отношения с Порошенко. Вероятно, он уже договорился с Тимошенко, тем более они земляки. Функция Зеленского - не пропустить Порошенко во 2-й тур, обеспечив этим победу Тимошенко.
У матросов нет стоп-лоссов
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 09:04

Re: Політичні дискусії

  tea написав:Я так розумію,оплата агітаторам буде щомісяця під час передвиборчої компанії плюс премія в разі перемоги

Це так би мовити Ваші фантазії, а реальність дещо інша. Мій друг - політтехнолог і очолював виборчій штаб БПП в найбільшому чи в одному з найбільших округів Києва. Досяг також найвищого показника з усіх - вище 60%. Отримав за цю роботу .... 10000 грн. І це керівник з найуспішнішим результатом, що отримали інші я не питав, але здогадатися можна, тому навколо грошей крутиться багато міфів і це один із них. Зараз його запрошують очолити виборчий штаб від ЮВТ у ... Слов"янську :shock: Поки що думає ... :roll: На моє питання хто на його думку був би найкращим для України в даний час з кандидатів - відповів, що Роман Безсмертний.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:53

  Василь-Рівне написав:На моє питання хто на його думку був би найкращим для України в даний час з кандидатів - відповів, що Роман Безсмертний.


Безсмертний был бы идеальным президентом в теперешних условиях, умнейший человек, толерантный, спокойный, порядочнейший, еще никто не сказал, что он хоть копейку украл, с огромным политическим опытом.
Но у него две проблемы - 1.отсутствие харизмы 2.он не идет ни на какие компромиссы из-за денег, с ним не могут договорится в обмен на будущие преференции, поэтому денежным мешкам, которые вкладываются в выборы, он не интересен.
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