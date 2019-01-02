“Цей рік буде роком жовтої свині. Українці, я вам авторитетно заявляю – це буде наш рік. Допоки “мурахи біжать”, коли чуєш гімн України. Допоки щемить серце, коли підіймається прапор, все у нас буде добре”
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Додано: Суб 05 січ, 2019 14:34
Файно
“Цей рік буде роком жовтої свині. Українці, я вам авторитетно заявляю – це буде наш рік. Допоки “мурахи біжать”, коли чуєш гімн України. Допоки щемить серце, коли підіймається прапор, все у нас буде добре”
Додано: Суб 05 січ, 2019 21:26
farynator2008, pesikot
Спасибо, что вы меня цитируете, но надо обращать внимание и на другие мои посты, особенно на даты в постах.
Вы цитируете и отвечаете на мой пост
но не хотите замечать другие
(по анкете)
Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
(самая первая часть - ответ для Faceless)
Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
(смотреть P.S.)
Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
А ведь ваши ответы написаны через сутки-двое:
Додано: Суб 05 січ, 2019 21:36
Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.
Додано: Суб 05 січ, 2019 21:41
freeze Комик не составит реальной конкуренции.
Но шуму будет много.
Только не юля
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:04
Прогнозирую, что Зеленский наберет процентов 10 голосов, заняв четвертое место.
Я уже писал, что проблема не в реальной конкуренции за первое место, проблема в том, что Зеленский отберет 10 процентов голосов у других, это когда все идут кучно чудовищно много. И пока визуально он отбирает голоса у Бойко.
А отсутствие Бойко во втором туре видится на сегодня по всем опросам как катастрофа для Петра Алексеевича.
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