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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:34

Файно :lol:


:arrow: клац
“Цей рік буде роком жовтої свині. Українці, я вам авторитетно заявляю – це буде наш рік. Допоки “мурахи біжать”, коли чуєш гімн України. Допоки щемить серце, коли підіймається прапор, все у нас буде добре”
:wink:
ST_11
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:26

farynator2008, pesikot
Спасибо, что вы меня цитируете, но надо обращать внимание и на другие мои посты, особенно на даты в постах.

Вы цитируете и отвечаете на мой пост
Сер 02 січ, 2019 20:10

но не хотите замечать другие
Ср 02 янв, 2019 23:30

(по анкете)
Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
Чет 03 січ, 2019 14:35

(самая первая часть - ответ для Faceless)
Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
Чет 03 січ, 2019 15:46

(смотреть P.S.)
Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

А ведь ваши ответы написаны через сутки-двое:
farynator2008
Сб 05 янв, 2019 00:53

pesikot
Сб 05 янв, 2019 13:01
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:36

Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:41

freeze Комик не составит реальной конкуренции.
Но шуму будет много.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:04

  vovan_prm написав:freeze Комик не составит реальной конкуренции.
Но шуму будет много.


Прогнозирую, что Зеленский наберет процентов 10 голосов, заняв четвертое место.
Я уже писал, что проблема не в реальной конкуренции за первое место, проблема в том, что Зеленский отберет 10 процентов голосов у других, это когда все идут кучно чудовищно много. И пока визуально он отбирает голоса у Бойко.
А отсутствие Бойко во втором туре видится на сегодня по всем опросам как катастрофа для Петра Алексеевича.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:12

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Прогнозирую, что Зеленский наберет процентов 10 голосов, заняв четвертое место.
Я уже писал, что проблема не в реальной конкуренции за первое место, проблема в том, что Зеленский отберет 10 процентов голосов у других, это когда все идут кучно чудовищно много. И пока визуально он отбирает голоса у Бойко.
А отсутствие Бойко во втором туре видится на сегодня по всем опросам как катастрофа для Петра Алексеевича.

Мутновато якось. Порохоботи мочать конкурента Зеленського, який, виявляється, мочить неконкурента Бойка. Я вже якось питав - а Юля що, не збирається в Президенти? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:22

  lapay написав:Мутновато якось. Порохоботи мочать конкурента Зеленського, який, виявляється, мочить неконкурента Бойка.


Почему мутновато, идеальная цель - второй тур - Порошенко - Бойко, по всем опросам безоговорочно выигрывает Порошенко, звучат фанфары.

  lapay написав:Я вже якось питав - а Юля що, не збирається в Президенти?


С Юлей пока реальные проблемы, она тоже собирается в Президенты. И вторая проблема - это проблема всех папередников, гонения и уголовные дела.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:30

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:С Юлей пока реальные проблемы, она тоже собирается в Президенты. И вторая проблема - это проблема всех папередников, гонения и уголовные дела.

У Юлі ядерний електорат, який прийде на вибори навіть в тайфун п'ятої категорії, на який не впливає вже нічого. :)
  freeze написав:Почему мутновато, идеальная цель - второй тур - Порошенко - Бойко, по всем опросам безоговорочно выигрывает Порошенко, звучат фанфары.

Так нафіга тоді Вілкул йде в Президенти, за підримки Ахметова-Порошенко, якщо він теж "мочить" Бойка?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:04

Re: Політичні дискусії

  tea написав:На питання Гордона - як ви відноситесь до руху в напрямок ЄС і НАТО,Зеленський відповів - моя позиція така,що якщо ми стукаємо в якісь двері,а нам не відчиняють,то не хочеться йти туди,де нам не раді.


Ми пока туда, до ЄСа и НАТА, будем идти и наконец дойдем, они уже к тому моменту соскамятся. :?
Alex2007
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