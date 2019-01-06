Ну да, если Роман вызывает большое уважение, так и буду делать.pesikot написав:
Оставьте свои влажные фантазии. Лично вы и Бесмертного будете восхвалять, лишь бы не Порошенко
А почему у вас фантазии влажные, вы что сексуально озабочены?
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18
Re: Політичні дискусії
Ну да, если Роман вызывает большое уважение, так и буду делать.
А почему у вас фантазии влажные, вы что сексуально озабочены?
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18
глубокая мысль, 2 раза перечитывал)
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:28
Та все те саме - старі не дали халяви, то, може, новий дасть. Хочуть європейських реформ і дешевого газу одночасно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:31
Не знаю кто там чего хочет, я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.
Фамилия президента значения не имеет. Вот вам важна фамилия машиниста который тянет ваш вагон в Европу?
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36
Re: Політичні дискусії
Для цього треба, щоб суди нормально працювали, а цього швидко ніхто не змінить, тим паче якийсь комік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:40
Это может сделать только очень богатый и влиятельный человек, с железной волей. Чтобы олигархи и бандюки всех мастей не могли ему сломать хребет. Конечно не Юля, и не Зеля, тем более не Гриценко. У Порошенко был шанс, но звон монет оказался дороже чем будущее 40-ка миллионного народа.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:43
Re: Політичні дискусії
Ні, цього ніхто не зможе зробити, бо ніхто не має права ламати суди через коліно, як при завгарі. Зараз цього не дадуть зробити партнери. Тому буде довго і нудно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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