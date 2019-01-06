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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.

Оставьте свои влажные фантазии. Лично вы и Бесмертного будете восхвалять, лишь бы не Порошенко
Ну да, если Роман вызывает большое уважение, так и буду делать.
А почему у вас фантазии влажные, вы что сексуально озабочены?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18

  freeze написав:Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.

глубокая мысль, 2 раза перечитывал)
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:28

  vitaliian написав:
  freeze написав:Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.

глубокая мысль, 2 раза перечитывал)

Та все те саме - старі не дали халяви, то, може, новий дасть. Хочуть європейських реформ і дешевого газу одночасно. :)
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:31

  lapay написав:Та все те саме - старі не дали халяви, то, може, новий дасть. Хочуть європейських реформ і дешевого газу одночасно. :)

Не знаю кто там чего хочет, я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.

Фамилия президента значения не имеет. Вот вам важна фамилия машиниста который тянет ваш вагон в Европу?
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:не знаю кто там чего хочет я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.

Для цього треба, щоб суди нормально працювали, а цього швидко ніхто не змінить, тим паче якийсь комік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:40

  lapay написав:
  vitaliian написав:не знаю кто там чего хочет я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.

Для цього треба, щоб суди нормально працювали, а цього швидко ніхто не змінить, тим паче якийсь комік.

Это может сделать только очень богатый и влиятельный человек, с железной волей. Чтобы олигархи и бандюки всех мастей не могли ему сломать хребет. Конечно не Юля, и не Зеля, тем более не Гриценко. У Порошенко был шанс, но звон монет оказался дороже чем будущее 40-ка миллионного народа.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:43

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:это может сделать только очень богатый и влиятельный человек, чтобы олигархи и бандюки всех мастей не могли ему сломать хребет.

Ні, цього ніхто не зможе зробити, бо ніхто не має права ламати суди через коліно, як при завгарі. Зараз цього не дадуть зробити партнери. Тому буде довго і нудно.
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