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Політичні дискусії
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18
pesikot написав: freeze написав:
Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.
Оставьте свои влажные фантазии. Лично вы и Бесмертного будете восхвалять, лишь бы не Порошенко
Ну да, если Роман вызывает большое уважение, так и буду делать.
А почему у вас фантазии влажные, вы что сексуально озабочены?
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freeze
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18
freeze написав:
Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.
глубокая мысль, 2 раза перечитывал)
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
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vitaliian
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:28
vitaliian написав: freeze написав:
Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.
глубокая мысль, 2 раза перечитывал)
Та все те саме - старі не дали халяви, то, може, новий дасть. Хочуть європейських реформ і дешевого газу одночасно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:31
lapay написав:
Та все те саме - старі не дали халяви, то, може, новий дасть. Хочуть європейських реформ і дешевого газу одночасно.
Не знаю кто там чего хочет, я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.
Фамилия президента значения не имеет. Вот вам важна фамилия машиниста который тянет ваш вагон в Европу?
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36
vitaliian написав:
не знаю кто там чего хочет я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.
Для цього треба, щоб суди нормально працювали, а цього швидко ніхто не змінить, тим паче якийсь комік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:40
lapay написав: vitaliian написав:
не знаю кто там чего хочет я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.
Для цього треба, щоб суди нормально працювали, а цього швидко ніхто не змінить, тим паче якийсь комік.
Это может сделать только очень богатый и влиятельный человек, с железной волей. Чтобы олигархи и бандюки всех мастей не могли ему сломать хребет. Конечно не Юля, и не Зеля, тем более не Гриценко. У Порошенко был шанс, но звон монет оказался дороже чем будущее 40-ка миллионного народа.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
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