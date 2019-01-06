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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.

Оставьте свои влажные фантазии. Лично вы и Бесмертного будете восхвалять, лишь бы не Порошенко
Ну да, если Роман вызывает большое уважение, так и буду делать.
А почему у вас фантазии влажные, вы что сексуально озабочены?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18

  freeze написав:Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.

глубокая мысль, 2 раза перечитывал)
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:28

  vitaliian написав:
  freeze написав:Похоже для многих в глубине души исходит обида от того, что после пяти лет реформ, побед и достижений мега-успешного менеджера-президента, население вдруг увидело в комике реальную конкуренцию Порошенко на выборах, судя по рейтингам.

глубокая мысль, 2 раза перечитывал)

Та все те саме - старі не дали халяви, то, може, новий дасть. Хочуть європейських реформ і дешевого газу одночасно. :)
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:31

  lapay написав:Та все те саме - старі не дали халяви, то, може, новий дасть. Хочуть європейських реформ і дешевого газу одночасно. :)

Не знаю кто там чего хочет, я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.

Фамилия президента значения не имеет. Вот вам важна фамилия машиниста который тянет ваш вагон в Европу?
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:не знаю кто там чего хочет я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.

Для цього треба, щоб суди нормально працювали, а цього швидко ніхто не змінить, тим паче якийсь комік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:40

  lapay написав:
  vitaliian написав:не знаю кто там чего хочет я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.

Для цього треба, щоб суди нормально працювали, а цього швидко ніхто не змінить, тим паче якийсь комік.

Это может сделать только очень богатый и влиятельный человек, с железной волей. Чтобы олигархи и бандюки всех мастей не могли ему сломать хребет. Конечно не Юля, и не Зеля, тем более не Гриценко. У Порошенко был шанс, но звон монет оказался дороже чем будущее 40-ка миллионного народа.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
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