Ну да, если Роман вызывает большое уважение, так и буду делать.pesikot написав:
Оставьте свои влажные фантазии. Лично вы и Бесмертного будете восхвалять, лишь бы не Порошенко
А почему у вас фантазии влажные, вы что сексуально озабочены?
|
|
|
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18
Re: Політичні дискусії
Ну да, если Роман вызывает большое уважение, так и буду делать.
А почему у вас фантазии влажные, вы что сексуально озабочены?
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18
глубокая мысль, 2 раза перечитывал)
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:28
Та все те саме - старі не дали халяви, то, може, новий дасть. Хочуть європейських реформ і дешевого газу одночасно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:31
Не знаю кто там чего хочет, я лично хочу чтобы работали законы и одинаковых правил игры для всех.
Фамилия президента значения не имеет. Вот вам важна фамилия машиниста который тянет ваш вагон в Европу?
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36
Re: Політичні дискусії
Для цього треба, щоб суди нормально працювали, а цього швидко ніхто не змінить, тим паче якийсь комік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:40
Это может сделать только очень богатый и влиятельный человек, с железной волей. Чтобы олигархи и бандюки всех мастей не могли ему сломать хребет. Конечно не Юля, и не Зеля, тем более не Гриценко. У Порошенко был шанс, но звон монет оказался дороже, чем будущее 40-ка миллионного народа.
Никого не тошнит от Томоса? Ну дали иидали, зачем СМИ уделяют этому столько внимания, нашли проблему №1.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 січ, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:43
Re: Політичні дискусії
Ні, цього ніхто не зможе зробити, бо ніхто не має права ламати суди через коліно, як при завгарі. Зараз цього не дадуть зробити партнери. Тому буде довго і нудно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:46
Беззаконие, коррупция, бедность. Вот три вызова перед новым президентом. Элита заинтересована в беззаконии, коррупции и бедности, ломать будет что.
Насчёт судов, любой работник работает так как он него того требует руководство. Суды и силовики не исключение. Скажут защищать коррупцию - будут защищать коррупцию. Скажут защищать демократию - будут защищать демократию.
Рыба тухнет с головы, не нужно искать виноватых среди исполнителей, они не самостоятельные люди.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:55
Re: Політичні дискусії
Серед українців нікого, а от українофобів так, нудить, зудить їм в одному місці, прокремлівських тролів також нудить, а ворогів України, мишебратьєв, та різного роду ольгінців ця Знакова подія доводить до істерики. Але нічого, собаки гавкають, їх нудить, а караван іде. Ще зовсім недавно гавкали, що ніякого томосу ми не не отримаємо, Гундяєв з погрозами на лайно зходив, а воно он як вийшло, все по Божому.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:12
Я вас умоляю.
Шо вы прицепились к тому что он Зеленский - якийсь комик.
В недалекой к нам Польше вот был президент Валенса, у к-рого образование ПТУ и специальность электрик.
И нечего страшного. Это не помешало ему быть нормальным президентом, к-рый в начале 90 годов проводил реформы, к-рые в том числе привели Польшу к нынешнему состоянию. И даже на перевыборах у него был высокий результат, а не кефирные проценты, как у наших попередников
Если Зеленский поспособствует внедрению действующей системы референдумов, о к-рой он говорил - это уже будет большая демократична перемога для Украины на будущее.
|