Alex2007 написав:Если Зеленский поспособствует внедрению действующей системы референдумов, о к-рой он говорил - это уже будет большая демократична перемога для Украины на будущее.
Очень спорно. народ хочет халяву и на референдумах будет голосовать за халяву. Референдумы для сознательных наций, которые знают "откуда берутся деньги", а не "где можно заработать или стащить". Пока что гречка перед выборами - лучший агитатор. Перед референдумами будет тоже.
vitaliian написав:Беззаконие, коррупция, бедность. Вот три вызова перед новым президентом. Элита заинтересована в беззаконии, коррупции и бедности, ломать будет что.
Насчёт судов, любой работник работает так как он него того требует руководство. Суды и силовики не исключение. Скажут защищать коррупцию - будут защищать коррупцию. Скажут защищать демократию - будут защищать демократию.
Рыба тухнет с головы, не нужно искать виноватых среди исполнителей, они не самостоятельные люди.
Чим ми таким краще за Бразилію чи Італію, де вони вже десятки років не можуть це побороти? Воно само собою поступово затухне, вже затухає, зі зміною законів на нормальні, європейські. Ніякого іншого шляху немає, крім поступового еволюційного. Для революційного потрібен якийсь фантастичний диктатор, якого все одно неодмінно закатають в асфальт на черговому Майдані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Alex2007 написав:Если Зеленский поспособствует внедрению действующей системы референдумов, о к-рой он говорил - это уже будет большая демократична перемога для Украины на будущее.
Очень спорно. народ хочет халяву и на референдумах будет голосовать за халяву. Референдумы для сознательных наций, которые знают "откуда берутся деньги", а не "где можно заработать/стырить". Поэтому гречка перед выборами - лучший агитатор.
Возможно и так, на первых порах будут грабли. Но без граблей по-любому, наверно не получится. В процессе развития, если заработают со временем законы и сознательность, ответственность и т.д. - то вопрос наладится. Референдумы - это я привел как один из пунктов.
Я к тому что не стоит безоговорочно смотреть на него только лишь как на комика и артиста. Создать успешные медиаструктуры - тоже надо уметь. И образование у него высшее юридическое.
У нас ситуация и так почти безвыходная на выборах. Если еще вопрос его президентства, допустим, дискуссионный, то в Раду осенью - вполне можно голосовать (но нужно естественно смотреть кто, зачем и с чем в той партии).
lapay написав:Чим ми таким краще за Бразилію чи Італію, де вони вже десятки років не можуть це побороти? Воно само собою поступово затухне, вже затухає, зі зміною законів на нормальні, європейські. Ніякого іншого шляху немає, крім поступового еволюційного. Для революційного потрібен якийсь фантастичний диктатор, якого все одно неодмінно закатають в асфальт на черговому Майдані.
Для богатых стран светят одни пути-дороги, для бедных - другие. Нам светит путь среднеазиатских республик (в случае президента-диктатора) или бедных африканских (если в стране будет несколько центров влияния). Слабый президент вызовет шатание среди элит и попытки обрести собственные независимости. Порошенко - сильный президент. Но свой экзамен он провалил.
Для богатых стан одни пути-дороги, для бедных другие. Нам светит путь среднеазиатских республик (в случае президента-диктатора) или бедных африканских (если будет несколько центров влияния). Слабый президент вызовет шатание среди элит и попытку обрести собственную независимость.
Весь постсовок бідний, сировинний придаток Заходу, деяким пощастило трохи більше, бо нафта є, але воно ж не вічне. Тільки там, де робили реформи, в Прибалтиці, вже почали жити більш-менш нормально. Ми теж це почали робити, хоч із запізненням на двадцать років. Послідовні реформи, часто непопулярні - тільки так можна вирватись із постсовкової сировинної дупи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Для богатых стан одни пути-дороги, для бедных другие. Нам светит путь среднеазиатских республик (в случае президента-диктатора) или бедных африканских (если будет несколько центров влияния). Слабый президент вызовет шатание среди элит и попытку обрести собственную независимость.
Весь постсовок бідний, сировинний придаток Заходу, деяким пощастило трохи більше, бо нафта є, але воно ж не вічне. Тільки там, де робили реформи, в Прибалтиці, вже почали жити більш-менш нормально. Ми теж це почали робити, хоч із запізненням на двадцать років. Послідовні реформи, часто непопулярні - тільки так можна вирватись із постсовкової сировинної дупи.
Далеко бы ушли Прибалтика, Болгария, Румыния если бы их не приняли в ЕС? Нас туда принимают? Где мы будем через 20 лет? (там где и весь постсовок).
vitaliian написав:Далеко бы ушли Прибалтика, Болгария, Румыния если бы их не приняли в ЕС? Нас туда принимают? Где мы будем через 20 лет? (там где и весь постсовок).
Зранку гроші(реформи) - ввечері стільці(ЄС). Ми ж хочемо, як Ося Бендер, а так не буває.
"реформы" это когда молодой семье не за что лечить ребенка? в какой стране ЕС такие реформы? это африканский путь, когда медицина доступна узкому кругу лиц.
ЕС от нас нужно 1. отсутствие очага нестабильности 2. рынок сбыта для их продукции 3. наше сырьё. Ради этого никто нас в ЕС принимать не станет. И плевать им на минималку в 150евро, платную недоступную медицину, пенсии ниже прожиточного минимума и другие наши проблемы.
О принятии нас в ЕС даже в отдаленной перспективе речи не идёт.