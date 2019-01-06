Додано: Нед 06 січ, 2019 22:38

vitaliian написав: Alex2007 написав: Если Зеленский поспособствует внедрению действующей системы референдумов, о к-рой он говорил - это уже будет большая демократична перемога для Украины на будущее. Если Зеленский поспособствует внедрению действующей системы референдумов, о к-рой он говорил - это уже будет большая демократична перемога для Украины на будущее.

Очень спорно. народ хочет халяву и на референдумах будет голосовать за халяву. Референдумы для сознательных наций, которые знают "откуда берутся деньги", а не "где можно заработать/стырить". Поэтому гречка перед выборами - лучший агитатор. Очень спорно. народ хочет халяву и на референдумах будет голосовать. Референдумы для сознательных наций, которые знают "откуда берутся деньги", а не "где можно заработать/стырить". Поэтому гречка перед выборами - лучший агитатор.

Возможно и так, на первых порах будут грабли. Но без граблей по-любому, наверно не получится.В процессе развития, если заработают со временем законы и сознательность, ответственность и т.д. - то вопрос наладится.Референдумы - это я привел как один из пунктов.Я к тому что не стоит безоговорочно смотреть на него только лишь как на комика и артиста. Создать успешные медиаструктуры - тоже надо уметь. И образование у него высшее юридическое.У нас ситуация и так почти безвыходная на выборах.Если еще вопрос его президентства, допустим, дискуссионный, то в Раду осенью - вполне можно голосовать (но нужно естественно смотреть кто, зачем и с чем в той партии).