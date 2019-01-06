yanyura написав:
При каком Президенте идет судебная реформа? Кто "курирует" назначения судей? Кто назначил Козьякова? Янукович? Тимошенко? Зеленский?
Судову реформу курирує Захід. Що це за судова система, яка залежить від одніє людини? Насправді, вона і не залежить, ні від Голови ВККСУ, ні від Президента. При зміні голови ВККСУ, комісія буде працювати так само, по тій самій причині, що комісії лікарів, які перевіряють помилки лікарів, в переважній більшості випадків, виправдовують цих лікарів. У суддів довести неправомірність судових вироків ще важче, практично неможливо. Можливо колись, через десятки років, перевірки стануть більш об'єктивними, але це важкий еволюційний шлях.
Є простіший шлях - НАЗК, НАБУ - шухати не помилки фахівців, а незаконні доходи. Зараз Захід закрив очі на контроль Президента над НАЗК, навіть допомагає фінансово, бо зрозуміли, що наступні ще гірші, але після виборів все зміниться. Чи буде новий, чи старий Президент - антикорупційні вимоги посиляться.
yanyura написав:
Здесь соглашусь с вами. А факты таковы - "чистые" судьи назначаются "грязными" руками, с такими "реформами" Украину никогда не примут в ЕС.
Судді ніким не назначаються, а проходять комісії. От нафіга Порошенко контролювати суди, якщо він навіть Насірова не може звільнити? І таких насірових десятки тисяч.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...