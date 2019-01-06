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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 00:18

  vitaliian написав: а то что сало импортируем вы в курсе?
https://www.segodnya.ua/economics/enews/nacionalnyy-produkt-ukraina-pokupaet-v-22-raza-bolshe-sala-chem-prodaet-1146978.html

Шо, опять? https://www.unian.ua/politics/317996-uk ... -sala.html
Тому не треба цього зрадофільского ля-ля...
Вы мне что мыслить запрещаете или рот затыкаете? Все "европейцы" должны мыслить так как вы?

Є думки, а є твердження. Якщо твердження протирічать фактам (цифрам), то це брехня.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 01:02

lapay
Для цього треба, щоб суди нормально працювали, а цього швидко ніхто не змінить, тим паче якийсь комік.

lapay
ніхто не має права ламати суди через коліно, як при завгарі. Зараз цього не дадуть зробити партнери. Тому буде довго і нудно.

Вам же в соседней ветке detroytred уже приводил пример - "Глава ВККСУ: царь судебной системы"
Вот ссылки на "зеркала" статьи (на случай, если какая-то одна не откроется):
- https://zib.com.ua/ru/134892-glava_vkks ... stemi.html
- https://antikor.com.ua/articles/264616- ... oj_sistemy
- https://фор-юа.com/article/1162516
- http://korr.com.ua/persony/item/16388-g ... stemy.html

При каком Президенте идет судебная реформа? Кто "курирует" назначения судей? Кто назначил Козьякова? Янукович? Тимошенко? Зеленский?

lapay
Є думки, а є твердження. Якщо твердження протирічать фактам (цифрам), то це брехня.

Здесь соглашусь с вами. А факты таковы - "чистые" судьи назначаются "грязными" руками, с такими "реформами" Украину никогда не примут в ЕС.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 10:26

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:При каком Президенте идет судебная реформа? Кто "курирует" назначения судей? Кто назначил Козьякова? Янукович? Тимошенко? Зеленский?

Судову реформу курирує Захід. Що це за судова система, яка залежить від одніє людини? Насправді, вона і не залежить, ні від Голови ВККСУ, ні від Президента. При зміні голови ВККСУ, комісія буде працювати так само, по тій самій причині, що комісії лікарів, які перевіряють помилки лікарів, в переважній більшості випадків, виправдовують цих лікарів. У суддів довести неправомірність судових вироків ще важче, практично неможливо. Можливо колись, через десятки років, перевірки стануть більш об'єктивними, але це важкий еволюційний шлях.
Є простіший шлях - НАЗК, НАБУ - шухати не помилки фахівців, а незаконні доходи. Зараз Захід закрив очі на контроль Президента над НАЗК, навіть допомагає фінансово, бо зрозуміли, що наступні ще гірші, але після виборів все зміниться. Чи буде новий, чи старий Президент - антикорупційні вимоги посиляться.
  yanyura написав:Здесь соглашусь с вами. А факты таковы - "чистые" судьи назначаются "грязными" руками, с такими "реформами" Украину никогда не примут в ЕС.

Судді ніким не назначаються, а проходять комісії. От нафіга Порошенко контролювати суди, якщо він навіть Насірова не може звільнити? І таких насірових десятки тисяч.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:59

  freeze написав:Ну да, если Роман вызывает большое уважение, так и буду делать.
А почему у вас фантазии влажные, вы что сексуально озабочены?

Да я откуда знаю. Это же ваши фантазии.
Вы и за Бессмертного, и за Зеленского, и за Тимошенко :-)
Седалища хоть хватит на столько ? :)
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pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:12

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Ну да, если Роман вызывает большое уважение, так и буду делать.
А почему у вас фантазии влажные, вы что сексуально озабочены?

Да я откуда знаю. Это же ваши фантазии.
Вы и за Бессмертного, и за Зеленского, и за Тимошенко :-)
Седалища хоть хватит на столько ? :)


Туповат ты, братец, даже лень тебе отвечать, извини.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:42

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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